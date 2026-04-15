Widownia w Las Vegas nie wierzyła, że to Tom Cruise

Tom Cruise wraca do poważnego kina. I Warner Bros. ma na to dowody. W czasie CinemaConu w Las Vegas studio pokazało fragmenty filmu "Digger", który wyreżyserował Alejandro González Iñárritu.
Widzowie pod wrażeniem przemiany Toma Cruise'a Tom Cruise
był obecny na prezentacji i w czasie swojego przemówienia podziękował wszystkim tym, którzy walczą o miejsce filmów kinach. Z kolei Alejandro González Iñárritu
podzielił się kilkoma osobistymi uwagami na temat filmu. Ujawnił na przykład, że prace nad nim zaczął już dziewięć lat temu.
W zaprezentowanym materiale Tom Cruise
jest ponoć zupełnie do siebie niepodobny. Ma zmarszczki, siwe włosy i sztuczny brzuch. Widzowie po raz pierwszy widzą go w jego domu, gdzie opiekuje się chorym kotem. Wkrótce staje się jasne, że Digger jest miliarderem, dyrektorem wielkiej firmy, która spowodowała katastrofę środowiskową poprzez wyciek metanu. Pojawia się groźba konieczności przesiedlenia milionów ludzi.
Wtedy pojawia się John Goodman
jako prezydent. Naciska on na granego przez Cruise'a
bohatera, by ten naprawił sytuację. Co też ten interpretuje dość dosłownie, chwytając za łopatę. Nie możemy kontrolować biegu natury, ale możemy kontrolować narrację
- stwierdza.
Teaser filmu "Digger"