Newsy Filmy Widownia w Las Vegas nie wierzyła, że to Tom Cruise
Widownia w Las Vegas nie wierzyła, że to Tom Cruise

Widownia w Las Vegas nie wierzyła, że to Tom Cruise
Tom Cruise wraca do poważnego kina. I Warner Bros. ma na to dowody. W czasie CinemaConu w Las Vegas studio pokazało fragmenty filmu "Digger", który wyreżyserował Alejandro González Iñárritu.

Tom Cruise był obecny na prezentacji i w czasie swojego przemówienia podziękował wszystkim tym, którzy walczą o miejsce filmów kinach. Z kolei Alejandro González Iñárritu podzielił się kilkoma osobistymi uwagami na temat filmu. Ujawnił na przykład, że prace nad nim zaczął już dziewięć lat temu.


W zaprezentowanym materiale Tom Cruise jest ponoć zupełnie do siebie niepodobny. Ma zmarszczki, siwe włosy i sztuczny brzuch. Widzowie po raz pierwszy widzą go w jego domu, gdzie opiekuje się chorym kotem. Wkrótce staje się jasne, że Digger jest miliarderem, dyrektorem wielkiej firmy, która spowodowała katastrofę środowiskową poprzez wyciek metanu. Pojawia się groźba konieczności przesiedlenia milionów ludzi.

Wtedy pojawia się John Goodman jako prezydent. Naciska on na granego przez Cruise'a bohatera, by ten naprawił sytuację. Co też ten interpretuje dość dosłownie, chwytając za łopatę. Nie możemy kontrolować biegu natury, ale możemy kontrolować narrację - stwierdza.

Powiązane artykuły Digger

Zobacz wszystkie artykuły

Digger  (2026)

 Digger

Najnowsze Newsy

Filmy

"Totalna magia" powraca! Bullock i Kidman ujawniają szczegóły filmu

Filmy

Co wiemy o nowym science-fiction z Jenną Ortegą i Glenem Powellem?

Filmy

Cate Blanchett jako perfekcyjna Martha Stewart!

VOD Seriale

Znamy los serialu "Młody Sherlock"

Festiwale i nagrody Filmy

Nominacje w Konkursie Polskim 19. Mastercard OFF CAMERA

Filmy

Będzie brutalnie. Pokazano zwiastun nowego "Martwego zła"

Seriale

"The Madison" dostał 3. sezon. A kiedy 2.?