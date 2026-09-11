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Wiedźmy, chaos i znajome twarze. Oto zwiastun "American Horror Story: 13"

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Wiedźmy, chaos i znajome twarze. Oto zwiastun &quot;American Horror Story: 13&quot;
Już za dwa tygodnie swoją premierę będzie miał trzynasty sezon serialu "American Horror Story". Dla kogo trzynastka okaże się pechowa? Sprawdźcie pełen zwiastun.

Bohaterowie wcześniejszych sezonów wracają



Trzynasty sezon serialowego hitu Ryana Murphy'ego znany jest po prostu jako "American Horror Story: 13". W oficjalnym opisie czytamy:

"AHS: 13" składa hołd liczbie, której wszyscy najbardziej się obawiają. W gwiazdorskiej obsadzie znalazło się wielu aktorów, którzy ponownie wcielą się w uwielbiane przez fanów postacie. "AHS: 13" czerpie z wieloletniej spuścizny antologii, pełnej ikonicznych opowieści grozy. Jakie koszmary czekają w czcigodnych murach "13"? Przygotujcie się na wyjątkową niespodziankę.


"American Horror Story: 13" zadebiutuje na Disney+ 24 września z trzema odcinkami. Tydzień później pojawią się trzy kolejne odcinki, a w kolejnych tygodniach prezentowane będą po dwa nowe odcinki. Finał — oczywiście trzynasty odcinek — będzie miał miejsce 29 października, tuż przed Halloween. 

Gwiazdami sezonu są Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman, Joey Pollari i Jessica Lange

Zwiastun "American Horror Story: 13"




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