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Wielcy reżyserzy stają w obronie Iñárritu i jego filmu "Digger"

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Wielcy reżyserzy stają w obronie Iñárritu i jego filmu &quot;Digger&quot;
Do amerykańskich kin trafił już nowy film Alejandra G. Iñárritu. Po mieszanych recenzjach przyszedł czas na werdykt widzów. Dane box office'u są brutalne. "Digger" omijany jest przez widzów szerokim łukiem i nie zarobi na otwarcie nawet 11 milionów dolarów, jakie prognozowano przed premierą.

Kto zachwyca się filmem "Digger"?



Tom Cruise już zdążył zareagować na fatalny start "Diggera" w amerykańskich kinach i podkreślił, że jest bardzo dumny z tego filmu. Tego należało się spodziewać. Większym zaskoczeniem jest to, że inni wielcy reżyserzy postanowili stanąć w obronie filmu Iñárritu, nazywając go niedocenionym arcydziełem.

Alfonso Cuarón, który rzadko udziela się w mediach społecznościowych, przyrównał "Diggera" do takich klasyków kina jak "Łowca androidów", "2001: Odyseja kosmiczna", "Metropolis", "Reguły gry" i paru innych. Przypomniał, że wszystkie te filmy nie były cenione w momencie swoich premier, a dziś uważane są za kamienie milowe światowego kina.





W podobnym tonie wypowiada się Guillermo Del Toro. Oto, co napisał w mediach społecznościowych:

Film zachwyca rozmachem, ambicją i skalą na miarę wielkiego ekranu. Odważny, śmiały i złożony pod względem filmowym. Zdecydowanie jest to doświadczenie stworzone z myślą o kinie.

"Digger" opowiada o Diggerze Rockwellu, najpotężniejszym człowieku na świecie, który wyrusza na desperacką misję, by udowodnić, że jest wybawcą ludzkości, zanim katastrofa, którą sam wywołał, zniszczy wszystko. 

Zwiastun filmu "Digger"




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