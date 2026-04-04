Wielkanoc w kinach Cinema City z niespodzianką od Kinder

Święta to zawsze idealny czas na rodzinne wyjścia i wspólne przeżycia. Do 9 kwietnia w kinach sieci Cinema City można skorzystać z wyjątkowej, wielkanocnej akcji. Na wielki ekran powracają bowiem filmowe hity w promocyjnej cenie 10 zł, a oprócz tego w okresie świątecznym Cinema City zaprasza na przedpremierowe pokazy wyczekiwanej animacji "Super Mario Galaxy Film". Za bilety na ten film i inne nowości dziecięce, które są objęte Ofertą Rodzinną, dorośli zapłacą tyle co dziecko do 12 roku życia. A dodatkowo na najmłodszych kinomanów czekają słodkie niespodzianki od Kinder!
Oferta Rodzinna to stały element repertuaru Cinema City i ukłon w stronę rodzin. Dorośli (maksymalnie dwie osoby), którzy przychodzą do kina z dziećmi poniżej 12 lat, mogą kupić bilet w cenie biletu ulgowego i skorzystać ze specjalnej oferty barowej. Tym samym, kino staje się przyjazne i dostępne dla wszystkich rodzin. Warto też podkreślić, że pierwsze wizyty w kinie często stają się początkiem rodzinnej tradycji. Wspomnienia z nich zostają na długo w pamięci dziecka i są doskonałą okazją do budowania rodzinnych więzi, ale też edukacji.
Wielkanocny repertuar – nowości i przedpremiery
Na ekranach Cinema City do zobaczenia będą takie nowe filmy familijne jak:
- "Hopnięci"
– animowana przygoda o nastoletniej Malwinie, która dzięki technologii przenosi swoją świadomość do ciała robotycznego bobra, aby badać świat zwierząt i chronić naturę. To opowieść o ciekawości, odwadze i przyjaźni.
- "Za duży na bajki 3"
– kolejna odsłona popularnej polskiej serii. Waldek, publikując impulsywny komentarz, wywołuje falę hejtu wobec przyjaciółki Delfiny i uczy się odpowiedzialności za słowa i znaczenia prawdziwej przyjaźni.
- "Bluey w kinie: Kolekcja Zabawy z przyjaciółmi"
– kompilacja odcinków uwielbianego serialu animowanego. Ciepłe, zabawne historie pokazują codzienne przygody sześcioletniej suczki i jej rodziny.
- "Super Mario Galaxy Film"
– przedpremierowy seans, pełen przygód i niespodzianek, w którym Mario wyrusza w kosmiczną podróż po niezwykłych światach. Powroty super produkcji – bilety już od 10 zł!
Do kin wracają również ulubione, dziecięce filmy, które w ramach wielkanocnej akcji Cinema City można zobaczyć za jedyne 10 zł:
- LEGO®
– "LEGO®: Przygoda
", "LEGO®: Przygoda 2
", "LEGO® Ninjago: Film
" oraz "LEGO® Batman: Film
". Animacje pełne humoru i akcji, pokazujące siłę wyobraźni i przyjaźni.
- Kicia Kocia
– "Kicia Kocia w przedszkolu", "Kicia Kocia ma braciszka", "Kicia Kocia mówi dzień dobry", "Kicia Kocia na pikniku". Mała kotka prowadzi dzieci przez codzienne przygody, pierwsze doświadczenia i relacje z rodziną i przyjaciółmi.
- Basia
– "Basia. Jestem w sam raz", "Basia. Radzę sobie!", "Basia. Mam swój świat". Rezolutna pięciolatka poznaje świat w ciepły, zabawny sposób.
- Niesamowite przygody skarpetek
– dwie części, humorystycznych opowieści o skarpetkach, które wyruszają w niezwykłe podróże i przeżywają niesamowite przygody.
Dodatkowo na widzów czekają familijne produkcje przygodowe, w tym "Nel i tajemnica Kurokota
" oraz "King: Mój przyjaciel lew
". Wielkanocna niespodzianka od Kinder – czekoladki Mini Eggs
Ci, którzy kupią bilety na seanse w ramach Oferty Rodzinnej w dniach 27.03-09.04.2026 i poprawnie rozwiążą dostępne w kinach łamigłówki dla dzieci, otrzymają słodką niespodziankę od Kinder w prezencie. Łamigłówki dostępne są w dwóch wersjach – wykreślanka dla starszych dzieci lub prosty labirynt dla młodszych kinomanów. Po ich poprawnym rozwiązaniu i po okazaniu pracownikowi kina wraz z biletem na film z Oferty Rodzinnej, będzie można odebrać w każdym kinie Cinema City czekoladki Kinder Mini Eggs. Warto jedynie pamiętać, że jeden bilet na film z Oferty Rodzinnej to jedna paczka słodkiej niespodzianki od Kinder. Akcja potrwa do 9 kwietnia lub do wyczerpania zapasów czekoladek.
Informacja sponsorowana