Wielki finał "The Morning Show". Serial Apple TV+ zakończy się na 5. sezonie

To już oficjalne. Nagrodzony Emmy serial "The Morning Show" powróci w 2027 roku z piątym i zarazem finałowym sezonem. Twórcy od początku planowali zakończyć historię właśnie na tym etapie, a ich decyzję wspierały gwiazdy produkcji, Jennifer Aniston i Reese Witherspoon. Jennifer Aniston
i Reese Witherspoon
żegnają się z bohaterkami
Prace nad finałową odsłoną rozpoczęły się ze świadomością, że będzie ona definitywnym zakończeniem historii. Dzięki temu scenarzyści mogli zaplanować satysfakcjonujący finał i odpowiednio domknąć losy najważniejszych bohaterów. To był prawdziwy zaszczyt pracować z tak niesamowicie utalentowaną obsadą oraz wyjątkowymi scenarzystami, producentami i członkami ekipy. Staliśmy się prawdziwą rodziną i wszyscy z ogromną radością czekamy, aż widzowie zobaczą finałowy sezon. Wiedząc, że będzie to nasze pożegnanie, mogliśmy przygotować zakończenie, które odda bohaterom sprawiedliwość, na jaką zasługują
- powiedziała Jennifer Aniston
. Reese Witherspoon
podkreśliła z kolei, jak ważny był dla niej sam temat serialu: Ostatnie dziewięć lat spędzonych przy "The Morning Show" było największym zaszczytem w mojej karierze. Ten serial od początku był czymś więcej niż opowieścią o redakcji wiadomości. To historia o tym, dlaczego dziennikarstwo ma znaczenie, o wolności prasy i o ludziach, którzy patrzą władzy na ręce, często płacąc za to wysoką cenę. Możliwość opowiadania tej historii była największym twórczym przywilejem mojego życia zawodowego
.
W piątym sezonie do obsady dołączą również Jeff Daniels
("Newsroom
"), Jesse Williams
("Chirurdzy
"), Reneé Rapp
("Życie seksualne studentek
"), Sean Hayes
oraz Lizzy Caplan
("Pajęczyna
").
"The Morning Show
" było jedną z pierwszych flagowych produkcji Apple TV+, która zadebiutowała wraz ze startem platformy w 2019 roku. Przez sześć lat emisji serial zdobył uznanie zarówno widzów, jak i krytyków, czego potwierdzeniem są m.in. cztery nagrody Emmy oraz statuetka Screen Actors Guild Awards.