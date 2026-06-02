Wielki growy hit lat 90. wreszcie doczeka się filmu. "Streets of Rage" od twórców serii "Sonic. Szybki jak błyskawica"

Cztery lata temu pisaliśmy o tym, że growa seria "Streets of Rage" doczeka się filmowej adaptacji. Większość z Was mogła o tym pomyśle zapomnieć, ale Lionsgate właśnie o nim przypomniał ogłaszając nową ekipę, która będzie za niego odpowiadać.
Kto nakręci "Streets of Rage"?
Pierwotnie za film "Streets of Rage"
miał odpowiadać współtwórca cyklu "John Wick
" Derek Kolstad
. Wygląda jednak na to, że jego pomysł został wyrzucony do kosza.
Teraz bowiem za scenariusz mają odpowiadać Pat Casey
i Josh Miller
. Panowie mają już doświadczenie w adaptacji gier Segi na potrzeby kin, bo odpowiadali za fabuły trzech części cyklu "Sonic: Szybki jak błyskawica
".
Dodatkowo projekt zyskał też reżysera. To Jeymes Samuel
, który wcześniej nakręcił takie filmy jak: "Zemsta rewolwerowca
" i "Księga Clarence'a
".
Nie tylko "Mortal Kombat" i "Street Fighter"
"Streets of Rage
" to kolejny cykl growych bijatyk, który ma trafić do kin. "Mortal Kombat
" doczekał się już dwóch filmów, a w tym roku po latach przerwy zobaczymy też nowego filmowego "Street Fightera
".
Pierwszy "Streets of Rage
" trafił na rynek w 1991 roku. Była to gra stworzona na potrzeby konsol Sega Genesis. Gracze wcielali się w postacie byłych policjantów, którzy na własną rękę próbują rozprawić się ze mafijną organizacją, wobec której normalni stróże prawa są bezradni.
Gra cieszyła się sporą popularnością w latach 90. Potem jednak popadła w zapomnienie. Sega przypomniała o niej graczom w 2020 roku, kiedy wprowadziła na rynek "Streets of Rage 4
". Dwa lata później dostaliśmy pierwsze informacje o kinowej ekranizacji.
Zwiastun gry "Streets of Rage 4"