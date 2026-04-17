Newsy Wielki krok w stronę dostępności. Cały Konkurs Główny MDAG z audiodeskrypcją i napisami SDH!
Wielki krok w stronę dostępności. Cały Konkurs Główny MDAG z audiodeskrypcją i napisami SDH!

Informacja nadesłana
Wielki krok w stronę dostępności. Cały Konkurs Główny MDAG z audiodeskrypcją i napisami SDH!
źródło: materialy promocyjne
Festiwal Millennium Docs Against Gravity to przestrzeń przyjazna wszystkim! Organizatorzy co roku dokładają wszelkich starań, żeby MDAG był jak najbardziej dostępny. W tym roku dzięki wsparciu marki Visa, jednego ze światowych liderów płatności cyfrowych, wszystkie filmy z Konkursu Głównego będą posiadały audiodeskrypcję w aplikacji Kino Dostępne 2.0. To duży krok w stronę inkluzywności imprez filmowych, który wyznacza kierunek zmian także dla innych imprez poświęconych kinu w Polsce i Europie.

Jedną z najważniejszych wartości, którymi kierujemy się przy organizacji festiwalu, jest budowanie wspólnoty. A żeby ta wspólnota była prawdziwa, każdy musi czuć się mile widziany w kinach podczas Millennium Docs Against Gravity. Osoby z niepełnosprawnością przez długie lata były marginalizowane w dostępie do kultury – podobnie jak w wielu innych obszarach życia społecznego. Chcemy to zmieniać na tyle, na ile możemy, przyczyniając się także do szerszych zmian w branży. W tym roku, dzięki wsparciu Visa, pokażemy bezprecedensową liczbę dostępnych seansów, w tym wszystkie filmy Konkursu Głównego. To jednak nie wszystko – podejmujemy również wiele innych działań, od organizacji dostępnej wystawy po inicjatywy branżowe, abyśmy mogli wspólnie świętować kino – mówi Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny MDAG.

23. MDAG odbędzie się od 8 do 17 maja 2026 roku w kinach w siedmiu miastach (Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi oraz Bydgoszczy) oraz od 19 maja do 1 czerwca online na mdag.pl!

Konkurs Główny MDAG w całości z audiodeskrypcją (AD) i napisami dla osób niesłyszących i słabosłyszących (SDH)


MDAG, jako jeden z pierwszych festiwali filmowych, zapewnia wszystkie filmy z Konkursu Głównego z audiodeskrypcją (AD). Co najmniej jeden pokaz każdego z nich odbędzie się także z napisami dla osób niesłyszących i słabosłyszących (SDH). Dodatkowo 14 filmów z programu będzie można obejrzeć z polską ścieżką lektorską, a po seansach odbędą się wydarzenia tłumaczone na polski język migowy (PJM).

Częściowo zapełnione rzędy czerwonych foteli w sali kinowej; część osób wchodzi po schodach pomiędzy rzędami. 
Fot. Marek Kita

Festiwal oferuje asystę w dotarciu na seans również z przystanku komunikacji miejskiej lub parkingu. Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z możliwości rezerwacji biletów i miejsc na sali za pośrednictwem koordynatorki dostępności. MDAG oferuje także usługę early boarding, czyli wcześniejszego wejścia na salę i spokojnego zajęcia miejsca.

Gdzie szukać informacji na temat dostępności?


Tegoroczną nowością jest publikacja na stronie ostrzeżeń o treściach wrażliwych (trigger warning) oraz przewodników po festiwalowych lokalizacjach. To zbiór praktycznych informacji, takich jak dostępność architektoniczna czy dojazd do kin, który pomaga przygotować się do wizyty.

Zapełnione rzędy w sali kinowej, różowa poświata pada na twarze widzów. Fot. Marcin Oliva Soto

Osoby biorące udział w wolontariacie oraz koordynatorki_rzy kin przeszły_li szkolenia antydyskryminacyjne zorganizowane przez markę Wellbee. W trakcie wydarzenia działa również bezpłatna linia wsparcia Wellbee pod numerem: + 48 22 307 32 24, codziennie w godzinach od 17:00 do 21:00. W centrach festiwalowych będzie można znaleźć słuchawki wyciszające.

Dostępność to także sposób komunikacji, dlatego MDAG przygotował zaproszenie na festiwal w polskim języku migowym (PJM). Przed wszystkimi seansami pojawi się krótki spot przedstawiający działania festiwalu na rzecz dostępności.

Więcej informacji można znaleźć w zakładce Dostępność na stronie mdag.pl.

W sprawach związanych z dostępnością festiwalu zachęcamy do kontaktu z koordynatorką dostępności. SMS / tel. +48 579 754 101, e-mail: julia@againstgravity.pl

23. edycja MDAG odbędzie się od 8 do 17 maja 2026 roku w kinach w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Bydgoszczy i Łodzi oraz od 19 maja do 1 czerwca online na mdag.pl! Mecenasem tytularnym wydarzenia jest Bank Millennium (https://www.bankmillennium.pl/).

