Wielki powrót "Onimushy". Capcom ma kolejny w tym roku hit

Capcom będzie bardzo dobrze wspominać rok 2026. Po sukcesach "Resident Evil Requiem" i "Pragmaty" studio właśnie świętuje swój kolejny hit - "Onimusha: Way of the Sword".
"Onimusha" wraca w wielkim stylu
Capcom pochwalił się sukcesem gry "Onimusha: Way of the Sword"
w oficjalnym komunikacie prasowym. Podano w nim, że sprzedano już milion egzemplarzy
gry. Co więcej, poziom ten osiągnięto już pierwszego dnia sprzedaży
.
"Onimusha: Way of the Sword"
to pierwszy od ponad 20 lat nowy tytuł popularnej niegdyś serii. Dzięki jego wynikom ogólna sprzedaż marki osiągnęła 10 milionów egzemplarzy.
Rzuć się do krwawej jatki pełnej zaciętych walk na miecze. Odkrywaj tajemnice Kioto - dawnej stolicy Japonii z epoki Edo, miasta spowitego w złowieszcze opary zła. Na każdym etapie spotkasz mroczne tajemnice, nieznane zagrożenia i wrogie intrygi. W tej mrocznej opowieści fantasy musisz walczyć z potworami z zaświatów znanymi jako Genmy. Wejdź na drogę samuraja władającego Rękawicą Oni - tajemniczym artefaktem, który zapewnia moc zabijania Genmów. Wśród brutalnych i krwawych potyczek bohater nieustannie poszukuje głębszego sensu swojej walki. Jaki los go czeka na końcu tej drogi?
Zwiastun gry "Onimusha: Way of the Sword"