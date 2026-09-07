Newsy Gry Wielki powrót "Onimushy". Capcom ma kolejny w tym roku hit
Gry

Wielki powrót "Onimushy". Capcom ma kolejny w tym roku hit

Capcom / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Wielki+powr%C3%B3t+%22Onimushy%22.+Capcom+ma+kolejny+w+tym+roku+hit-168475
Wielki powrót &quot;Onimushy&quot;. Capcom ma kolejny w tym roku hit
Capcom będzie bardzo dobrze wspominać rok 2026. Po sukcesach "Resident Evil Requiem" i "Pragmaty" studio właśnie świętuje swój kolejny hit - "Onimusha: Way of the Sword".

"Onimusha" wraca w wielkim stylu



Capcom pochwalił się sukcesem gry "Onimusha: Way of the Sword" w oficjalnym komunikacie prasowym. Podano w nim, że sprzedano już milion egzemplarzy gry. Co więcej, poziom ten osiągnięto już pierwszego dnia sprzedaży.


"Onimusha: Way of the Sword" to pierwszy od ponad 20 lat nowy tytuł popularnej niegdyś serii. Dzięki jego wynikom ogólna sprzedaż marki osiągnęła 10 milionów egzemplarzy.

Rzuć się do krwawej jatki pełnej zaciętych walk na miecze. Odkrywaj tajemnice Kioto - dawnej stolicy Japonii z epoki Edo, miasta spowitego w złowieszcze opary zła. Na każdym etapie spotkasz mroczne tajemnice, nieznane zagrożenia i wrogie intrygi. W tej mrocznej opowieści fantasy musisz walczyć z potworami z zaświatów znanymi jako Genmy. Wejdź na drogę samuraja władającego Rękawicą Oni - tajemniczym artefaktem, który zapewnia moc zabijania Genmów. Wśród brutalnych i krwawych potyczek bohater nieustannie poszukuje głębszego sensu swojej walki. Jaki los go czeka na końcu tej drogi?

Zwiastun gry "Onimusha: Way of the Sword"




Powiązane artykuły Onimusha: Way of the Sword

Onimusha: Way of the Sword  (2026)

 Onimusha: Way of the Sword

Najnowsze Newsy

Filmy

Kto wyreżyseruje "Backrooms 2"?

5 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

WENECJA 2026: Kieślowski po koreańsku, patriarchat po duńsku

8 komentarzy
Filmy Box office

Box Office Świat: Kolejny imponujący triumf "Odysei"

17 komentarzy
Filmy

Léa Seydoux i Bill Murray w kryminale z romansem w tle

Filmy

Kto pisze scenariusz Gladys? Nie Zach Cregger

4 komentarze
Filmy

Powstanie film o The Rolling Stones? Są nowe doniesienia

1 komentarz
Filmy

Paul Schrader zrobi film z AI, bo żaden aktor nie chciał w nim zagrać

34 komentarze