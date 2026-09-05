Wielki powrót komedii romantycznej? Halle Berry i Colin Firth gwiazdami "Otherwise Engaged"

Ostatnio w sieci sporo mówi się o rzekomej śmierci kinowych komedii romantycznych. Wygląda jednak na to, że informacja o tragicznym finale gatunku nie dotarła do twórców "Otherwise Engaged". Otóż projekt ten jest właśnie komedią romantyczną, do tego z gwiazdorską obsadą.
Wielkie gwiazdy, wielkie miłości
Za "Otherwise Engaged"
odpowiada Suzanne Farwell
, czyli wieloletnia producentka Nancy Meyers
, reżyserki takich hitów jak "Czego pragną kobiety
", "Lepiej później niż później
" i "To skomplikowane
".
W obsadzie znaleźli się zaś:
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Film jest historią Charliego (Whitehall
) i Gabby (Kravitz
), których łączy prawdziwa miłość. Para właśnie szykuje się do ślubu. Wszystko komplikuje się, kiedy w ich życie wkracza ojciec Charliego (Firth
), niegdyś wielki biznesmen, który skończył w niesławie i w więzieniu. Teraz wyszedł na wolność i chce odbudować więź z synem. Zamiast tego zakochuje się w przebojowej, niezależnej matce Gabby (Berry
). Rodzący się romans ich rodziców grozi przekształceniem wymarzonego ślubu Charliego i Gabby w ich największy koszmar...
Zdjęcia do filmu mają ruszyć w marcu. Realizowane będą w Nowym Jorku.
Dla producentki Suzanne Farwell
będzie to debiut w roli reżyserki.
Zwiastun wyprodukowanego przez Suzanne Farwell filmu "To skomplikowane"