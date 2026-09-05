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Wielki powrót komedii romantycznej? Halle Berry i Colin Firth gwiazdami "Otherwise Engaged"

Deadline / autor: /
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Wielki powrót komedii romantycznej? Halle Berry i Colin Firth gwiazdami &quot;Otherwise Engaged&quot;
źródło: Getty Images
autor: Kevin Winter
Ostatnio w sieci sporo mówi się o rzekomej śmierci kinowych komedii romantycznych. Wygląda jednak na to, że informacja o tragicznym finale gatunku nie dotarła do twórców "Otherwise Engaged". Otóż projekt ten jest właśnie komedią romantyczną, do tego z gwiazdorską obsadą.

Wielkie gwiazdy, wielkie miłości



Za "Otherwise Engaged" odpowiada Suzanne Farwell, czyli wieloletnia producentka Nancy Meyers, reżyserki takich hitów jak "Czego pragną kobiety", "Lepiej później niż później" i "To skomplikowane".

W obsadzie znaleźli się zaś:

04.jpg Getty Images © Gareth Cattermole

Colin Firth (niegdyś pan Darcy z serialu "Duma i uprzedzenie")

05.jpg Getty Images © Matei Horvath

Halle Berry (spotkała Firtha na planie "Kingsman: Złoty Krąg")

06.jpg Getty Images © Dimitrios Kambouris

Zoë Kravitz (podobnie jak Berry zagrała w kinie Kobietę-Kota)

07.jpg Getty Images © Eamonn McCormack

Jack Whitehall (ostatnio widziany w serialu "Zły zamiar")

Film jest historią Charliego (Whitehall) i Gabby (Kravitz), których łączy prawdziwa miłość. Para właśnie szykuje się do ślubu. Wszystko komplikuje się, kiedy w ich życie wkracza ojciec Charliego (Firth), niegdyś wielki biznesmen, który skończył w niesławie i w więzieniu. Teraz wyszedł na wolność i chce odbudować więź z synem. Zamiast tego zakochuje się w przebojowej, niezależnej matce Gabby (Berry). Rodzący się romans ich rodziców grozi przekształceniem wymarzonego ślubu Charliego i Gabby w ich największy koszmar...

Zdjęcia do filmu mają ruszyć w marcu. Realizowane będą w Nowym Jorku.

Dla producentki Suzanne Farwell będzie to debiut w roli reżyserki.

Zwiastun wyprodukowanego przez Suzanne Farwell filmu "To skomplikowane"




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