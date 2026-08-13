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Wielki powrót mistrza. "Gorzkie święta" w kinach od 28 sierpnia

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Wielki powrót mistrza. &quot;Gorzkie święta&quot; w kinach od 28 sierpnia
źródło: Materiały prasowe
Prezentowane w Konkursie Głównym festiwalu w Cannes najnowsze dzieło Pedro Almodóvara to szczególny prezent dla tych, którzy dorastali z jego kinem – od "Kobiet na skraju załamania nerwowego", przez "Wszystko o mojej matce" i "Porozmawiaj z nią", po "Volver", "Przerwane objęcia" i "Ból i blask". W "Gorzkich świętach", które dzięki Gutek Film zagoszczą na dużych ekranach już 28 sierpnia, zobaczycie wszystko, za co kochacie produkcje hiszpańskiego mistrza.

Namiętność, intensywne kolory, przewrotny humor i pełnokrwiste postaci, które wymykają się prostym schematom. Na ekranie pojawiają się aktorzy i aktorki znani z wcześniejszych filmów reżysera: Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Victoria Luengo, Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit oraz jedna z najważniejszych muz AlmodóvaraRossy de Palma.


Po premierze na festiwalu w Cannes mówiono o dziele głębokim, refleksyjnym i niezwykle osobistym, dodawano, że to film zmysłowy i melancholijny, ale również przerażająco szczery. W "Gorzkich świętach" hiszpański twórca z niezwykłą hojnością wpuszcza nas do wnętrza własnej wyobraźni. Przy okazji przypomina, że nawet najwięksi artyści proszą, pożyczają, kradną i prędzej czy później trafiają na mur.

Bohaterką filmu  jest czterdziestoletnia Elza (Bárbara Lennie), która po śmierci matki rzuca się w wir pracy, nie pozwalając sobie na żałobę. Dopiero atak paniki zmusza ją do zatrzymania się i wyruszenia w podróż, która stanie się konfrontacją z przeszłością, utraconymi relacjami i niespełnionymi pragnieniami. Z przypadkowych spotkań, emocjonalnych zwrotów i splatających się życiorysów Almodóvar tka opowieść o tym, jak pamięć, fikcja i pragnienie nieustannie przepisują nasze życie.

"Gorzkie święta" to film, który idzie o krok dalej: jeszcze mocniej pokazuje, że każdy z nas nie tylko przeżywa własną historię, ale też bez końca ją sobie opowiada. Almodóvar składa tu poruszające wyznanie wiary w siłę kina, pamięci i narracji.


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