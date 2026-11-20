Polska kompozytorka, producentka i wokalistka Magdalena Sowul odebrała 18 listopada w Los Angeles jedną z najbardziej prestiżowych nagród branży muzyki filmowej – Hollywood Music in Media Awards (HMMA) – w kategorii Najlepsza muzyka do niezależnego filmu nieanglojęzycznego za ścieżkę dźwiękową do filmu "Kalafior przeznaczenia" Anny Urbańczyk.
To przełomowy moment w karierze artystki, stawiający ją w jednym szeregu z największymi gigantami światowej sceny. HMMA to jedno z najważniejszych hollywoodzkich wyróżnień dla twórców muzyki audiowizualnej – wśród laureatów są m.in. Hans Zimmer
czy James Blake
, a w tegorocznej edycji nagradzano również takich twórców jak Taylor Swift
, Jack Antonoff
, Lana Del Rey
czy Diane Warren
.
Dla samej Magdaleny Sowul
, autorki muzyki i piosenek do polskich i międzynarodowych produkcji filmowych (m.in.: "Śleboda
", "Krucjata
" sezon 2., "No One Saw Us Leave
", "My Father and Qaddafi
"), a także z niemal 40 spektakli teatralnych oraz projektów elektronicznych (Panilas, Ugla, Helicopets) ta statuetka jest ukoronowaniem autorskiego, nieszablonowego stylu łączącego klasykę z elektroniką.
– Już sama nominacja w gronie tylu niesamowicie utalentowanych osób była dla mnie ogromnym zaszczytem. A ta nagroda to naprawdę spełnienie marzeń
– mówiła artystka podczas gali w Kalifornii. Wykorzystała też ten moment, by zaapelować do branży o odwagę w dawaniu szans debiutantom, a zwłaszcza kompozytorkom: – Nie bójcie się zaufać osobom, które dopiero zaczynają komponować dla kina. Zwłaszcza kobietom. Każda wielka partytura filmowa, którą kochacie, ma swój początek w tym, że ktoś odważył się dać szansę osobie, o której jeszcze nikt nie słyszał
.
Zwycięstwo Sowul, reprezentowanej przez Marikę Koasidis (Agencja Uszy.Te Muzyka Szyta Na Miarę), to nie tylko jej osobisty triumf i spełnienie amerykańskiego snu, ale także mocny sygnał, że polska bezkompromisowa wrażliwość muzyczna potrafi przebić się na sam szczyt światowej branży filmowej.