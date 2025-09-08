Wielkie filmowe powroty, zniżki na bilety do kina i kalendarz prezentowy. Cinema City świętuje 25 lat!

8 września 2025 roku Cinema City obchodzi swoje 25 urodziny! Od 2000 roku sieć otworzyła w Polsce 35 kin, sprowadziła do kraju najnowsze technologie kinowe: IMAX, 4DX, czy ScreenX, a także wprowadziła na rynek abonament kinowy Cinema City Unlimited, który zapewnia nieograniczony dostęp do filmowych hitów. Co się nie zmieniło przez ten czas? Cinema City to nieustannie najlepsze miejsce do przeżywania filmowych emocji i za te 25 lat wspólnego dzielenia się magią kina chce teraz podziękować wszystkim kinomanom. Przygotowało więc mnóstwo atrakcji i niespodzianek by wspólnie z innymi celebrować swoje ćwierćwiecze.
Od 8 września do wszystkich kin Cinema City powracają wielkie filmowe hity, czyli znane i lubiane filmy sprzed lat. Co więcej - niektóre z nich wyświetlone zostaną w sieci kin po raz pierwszy, bo swoją premierę miały zanim Cinema City pojawiło się w Polsce. Mowa tu między innymi o "Łowcy Androidów
"z 1982 roku czy "Obcy - 8. pasażer "Nostromo"
" z 1979. Od poniedziałku do czwartku będzie można przenieść się wspomnieniami do kultowych produkcji, rozpoczynając od tygodnia science fiction, w ramach którego wyświetlone zostaną dwa powyższe tytuły oraz "Blade Runner 2049
". Następnie przejdziemy przez tydzień z agentem 007 ("Skyfall
", "Spectre
", "Nie czas umierać
"), tydzień z romansem ("Pamiętnik
", "Wielki Gatsby
", "Pretty Woman
") czy tydzień z Nolanem
("Incepcja
", "Tenet
", "Interstellar
"). Październik rozpocznie się od tygodnia z Tarantino
("Pulp Fiction
", "Od zmierzchu do świtu
", "Django
"), a na koniec przeniesiemy się do klasyki kina z filmami "Lot nad kukułczym gniazdem
", "Czas apokalipsy
" i "Amadeusz
". Jak zaznacza Cinema City to może nie być koniec filmowych powrotów, które przygotowali dla kinomanów, ale więcej szczegółów podadzą wkrótce. Każdy z tych filmów można obejrzeć w promocyjnej cenie 25zł, w końcu to 25 lat!
Dla tych, którzy lubią niespodzianki Cinema City przygotowało urodzinowy seans w ciemno. 12 września o 19:30 zaprasza wszystkich śmiałków do wybranych kin na film niespodziankę, który widzowie poznają dopiero siedząc na sali kinowej. Bilety na to wydarzenie można kupić również w promocyjnej cenie 25 zł. BILETY Z RABATEM 25%
To jednak nie koniec promocji i tańszych biletów do kina! Od 8 do 14 września bilety na wszystkie filmy 2D będzie można kupić ze zniżką 25%. Wystarczy przy zakupie biletów stacjonarnie złożyć kinu życzenia mówiąc: WSZYSTKIEGO KINOWEGO. To hasło automatycznie da znać pracownikowi kina o konieczności naliczenia rabatu. Przy zakupie biletów online wystarczy natomiast wybrać bilet w urodzinowej cenie 25% taniej. Z promocji wyłączona jest Kinowa Środa oraz wydarzenia specjalne. Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie www.cinema-city.pl KALENDARZ PREZENTOWY
Z urodzinami kojarzą się nam prezenty dla jubilata. Cinema City postanowiło jednak z okazji swoich urodzin rozdać prezenty swoim klientom, bo bez nich jest tylko budynkiem z pustymi salami. Właśnie dlatego przygotowało specjalny kalendarz prezentowy na stronie https://kalendarz.cinema-city.pl/
, gdzie przez najbliższe 25 dni – zaczynając 8 września, pojawi się 25 prezentów z okazji 25 urodzin. Codziennie trzeba więc wchodzić na stronę i odbierać swoją niespodziankę by wspólnie celebrować miłość do kina. Znaleźć tam będzie można dedykowane rabaty, ekskluzywne materiały wideo, treści promocyjne, czy prezenty bazujące na sprzedaży premiowej.
W ramach swojego jubileuszu Cinema City podjęło również współpracę z polskim ilustratorem Adamem Kosikiem, który przygotował pięć limitowanych, kolekcjonerskich plakatów nawiązujących do kinowych klasyków. Będzie można je zdobyć właśnie w ramach kalendarza prezentowego, tak więc warto codziennie odkrywać niespodziankę, która kryje się w tajemniczym pomarańczowym pudełku.
Więcej informacji na temat 25 urodzin Cinema City i szczegóły wszystkich akcji promocyjnych dostępne są na stronie: www.cinema-city.pl/25lat
Informacja sponsorowana