W Nowym Jorku odbyła się premiera filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". W wydarzeniu wzięła udział nie tylko obsada tego filmu, lecz także poprzednich odsłon cyklu. Wśród nich nie zabrakło Jennifer Lawrence i Josha Hutchersona. Odtwórcy ról Katniss Everdeen i Peety Mellarka pojawili się razem ponad dekadę po ostatniej części oryginalnej serii, "Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2".
Na miejscu byli także Woody Harrelson
, Elizabeth Banks
, Amandla Stenberg
, Jena Malone
i Willow Shields
, znani z wcześniejszych filmów. Nie zabrakło również Rachel Zegler
i Toma Blytha
, którzy zagrali główne role w prequelu "Ballada ptaków i węży
" z 2023 roku.
Powrót Lawrence
i Hutchersona
do świata "Igrzysk śmierci" nie był niespodzianką. Już w grudniu ubiegłego roku informowano, że aktorzy ponownie wcielą się w Katniss
i Peetę
w jednej ze scen nowego filmu. Lawrence
zdradziła później w podcaście "Call Her Daddy", że do obsady powróci również Harrelson
jako Haymitch.
"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek
" opowiadają o młodym Haymitchu, granym przez Josepha Zadę
, który bierze udział w pięćdziesiątej edycji igrzysk. Oprócz aktora, w filmie grają m.in. Mckenna Grace
, Whitney Peak
, Elle Fanning
, Ralph Fiennes
, Glenn Close
, Jesse Plemons
i Kieran Culkin
. Wszyscy byli obecni na premierze. Lawrence
wcielała się w Katniss
w czterech filmach z serii, które trafiły do kin w latach 2012-2015. Cała franczyza, uwzględniająca także "Balladę ptaków i węży
", zarobiła dotąd na świecie 3,3 miliarda dolarów.
Gwiazdy na premierze - galeria
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"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" - zwiastun