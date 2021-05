Wielkie zmiany w Hollywood: WB & Discovery, MGM & Amazon

Globalne korporacje wybrały się na zakupy i wydają dziesiątki miliardów dolarów, które znów zmienią krajobraz Hollywoodu.



Wczoraj AT&T pośrednio przyznało, że nie do końca wie, jak zarządzać medialną korporacją, którą zakupiło parę lat wcześniej za astronomiczną kwotę 85 miliardów dolarów. WarnerMedia przestanie więc być bezpośrednią własnością telekomunikacyjnego giganta i połączy się z Discovery tworząc nową, niezależną medialną korporację potężniejszą od Disneya i Netfliksa.



Umowa warta jest 43 miliardy dolarów. Powstanie nowego koncernu powinno nastąpić w przyszłym roku. Nie będzie on jednak w pełni niezależny od AT&T, ponieważ jego akcjonariusz otrzymają akcje nowego podmiotu.



Jeszcze nie przebrzmiały echa tej informacji, a już w Hollywood mówi się o kolejnym wielkim dealu. Otóż wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że MGM zostanie przejęte przez Amazon. Podobno rozmowy w tej sprawie trwają już od dłuższego czasu, choć oficjalnie żadna ze stron tego nie potwierdziła.



O możliwości kupna studia przez któregoś z wielkich graczy mówi się od jakiegoś czasu. Wcześniej na głównego kandydata do przejęcia MGM wskazywany był Apple. Zaporowa okazała się cena. Obecni właściciele oczekiwali ofert przekraczających 10 miliardów dolarów, podczas gdy specjaliści wyceniają wartość studia na 6 miliardów dolarów. Ile zapłaci Amazon, tego na razie nie wiadomo.