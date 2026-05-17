Wiemy, co stanie się z Homelanderem w finale "The Boys". Uwaga, spoilery!
Showrunner serialu "The Boys" Eric Kripke właśnie potwierdził coś, czego część fanów obawiała się od dawna – Soldier Boy nie wróci już w teraźniejszej linii fabularnej serialu. Co więcej, przy okazji zdradził też ogromny spoiler dotyczący finału 5. sezonu i losu Homelandera. Ostatni odcinek zostanie wyemitowany już za kilka dni 20 maja. 

Soldier Boy i Homelander w finale "The Boys". UWAGA! SPOILERY!


W przedostatnim odcinku nowego i ostatniego sezonu "The Boys" Soldier Boy, grany przez Jensena Acklesa, postanawia odciąć się od szalonej wizji Ameryki forsowanej przez Homelandera i ruszyć na południe. Plan szybko bierze jednak w łeb, bo jego syn obezwładnia go i ponownie zamyka w stanie hibernacji. Jak się okazuje, była to ostatnia scena Soldier Boya w "The Boys".

Kripke potwierdził to w rozmowie z Colliderem, przy okazji zdradzając kulisy jednego z bardziej emocjonalnych easter eggów dla fanów "Nie z tego świata". Chodzi o moment, w którym Soldier Boy mówi do Homelandera: "To nigdy nie miało być jakieś granie w baseball przed domem i naprawianie starej Impali, te bzdury". Jak wyjaśnił showrunner, pierwotnie w scenariuszu pojawiał się zwykły Ford, ale podczas montażu reżyser Philip Sgriccia zasugerował, by zamienić go na kultowego Chevroleta Impalę  z "Nie z tego swiata". Ackles dograł później kwestie w postprodukcji jako ostatnie mrugnięcie okiem do fanów.

Choć Soldier Boy wróci jeszcze w spin-offie pod tytułem "Vought Rising", serial będzie rozgrywał się w przeszłości, więc jego współczesne losy pozostają zamkniętym rozdziałem. Decyzja wywołała sporą falę krytyki w mediach społecznościowych, zwłaszcza że 5. sezon "The Boys" już wcześniej spotykał się z mieszanym odbiorem.

To jednak nie koniec spoilerów. W wywiadzie na YouTubie Kripke praktycznie potwierdził śmierć Homelandera w finale serialu. Wspominając anulowany po drugim sezonie serial "Gen V", zdradził, że planowana historia bohaterów miała toczyć się dalej już po śmierci Homelandera. Cytował przy tym dialogi Annie i Marie, które miały stanowić zapowiedź wydarzeń szykowanych na trzeci sezon produkcji.

Showrunner podkreślił, że historia młodych bohaterów wcale nie miała kończyć się wraz z upadkiem Homelandera i twórcy nadal szukają sposobu, by kontynuować ich wątki w przyszłości. Sama śmierć Homelandera nie jest może wielkim zaskoczeniem – trudno dziś wyobrazić sobie inne zakończenie tej postaci – ale fakt, że informacja wypłynęła do sieci tuż przed finałem, wywołał spore zamieszanie wśród fanów.

Teraz pozostaje już tylko pytanie, czy The Boys uda się zakończyć z klasą, zanim uniwersum rozrośnie się o kolejne spin-offy pokroju "Vought Rising" i "The Boys: Mexico". 5. sezon serialu jest obecnie emitowany co tydzień na Prime Video.

