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Wiemy, co zastąpi serial "Wampir Lestat". Pokłońcie się przed "Królową potępionych"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Wiemy%2C+co+zast%C4%85pi+serial+%22Wampir+Lestat%22.+Pok%C5%82o%C5%84cie+si%C4%99+przed+%22Kr%C3%B3low%C4%85+pot%C4%99pionych%22-167744
Wiemy, co zastąpi serial &quot;Wampir Lestat&quot;. Pokłońcie się przed &quot;Królową potępionych&quot;
Kanał AMC jest obecny na Comic-Conie w San Diego. Stacja miała świetne wiadomości dla fanów serialu "Wywiad z wampirem". Show został przedłużony na czwarty sezon.

Akasha powraca na ekrany!



Na tym nie koniec dobrych wiadomości. Podczas prezentacji ogłoszono, że czwarty sezon będzie nosił tytuł "Queen of the Damned". Tym samym ujawniono, że będzie on ekranizacją trzeciego tomu cyklu Anne Rice wydanego w Polsce pod tytułem "Królowa potępionych".


Królowa Akasha (Sheila Atim) budzi się z trwającego sześć tysięcy lat snu, uwalniając potęgi nocy z pokrytych lodem szczytów Nepalu. zło przypuszcza atak na zatłoczone, prażone słońcem ulice Florydy. Akasha miała całą wieczność na uknucie przebiegłego planu, który ma "uratować" ludzkość i zniszczyć Lestata. 

Za kulisami serialu także dochodzi do zmian. "Queen of the Damned" będzie mieć nową showrunnerkę. To Hannah Moscovitch, która wcześniej związana była z serialem jako producentka i scenarzystka.

Informacji o kolejny sezonie towarzyszył też krótki teaser, który możecie obejrzeć poniżej.

Zwiastun "Królowej potępionych"



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