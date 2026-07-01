Wiemy, ile będzie trwać "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"

Kolejna tajemnica filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" ujawniona. Czy to znaczy, że dowiedzieliśmy się wreszcie, kogo gra Sadie Sink? Niestety – to wciąż nie to. Poznaliśmy jednak metraż filmu. Ile trwa nowy film o przygodach Człowieka-pająka i jak prezentuje się w tym względzie na tle poprzednich części?
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – znamy metraż filmu Na razie wiadomość o czasie trwania "Całkiem nowego dnia" nie jest oficjalna.
Informacja pojawiła się na portalu X na koncie Cryptic HD QUALITY
, które specjalizuje się w hollywoodzkich przeciekach. Wygląda na to, że film będzie trwał 2 godziny 24 minuty
.
Nie będzie to zatem najdłuższy film o Człowieku-pająku. Palmę pierwszeństwa wciąż dzierży w tej kwestii "Spider-Man: Bez drogi do domu" trwający 2 godziny 28 minut.
"Całkiem nowy dzień
" zajmie zatem drugie miejsce, a na podium zmieści się jeszcze "Niesamowity Spider-Man 2
" z metrażem 2 godziny 22 minuty.
Na następnych pozycjach plasują się kolejno: "Spider-Man 3
" (2 godziny 19 minut), "Niesamowity Spider-Man
" (2 godziny 16 minut), "Spider-Man: Homecoming
" (2 godziny 13 minut), "Spider-Man: Daleko od domu
" (2 godziny 9 minut), "Spider-Man 2
" (2 godziny 7 minut) i pierwszy oraz najkrótszy "Spider-Man
" (2 godziny 1 minuta). Wygląda na to, że generalnie filmy o Człowieku-Pająku – a może po prostu wszystkie hollywoodzkie filmy? – robią się coraz dłuższe.
Fabuła nowego "Spider-Mana
" zarysowuje się następująco: Peter Parker próbuje skupić się na studiach i zostawić Spider-Mana za sobą. Jednak gdy jego przyjaciele znajdują się w niebezpieczeństwie, musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć kostium, łącząc siły z nieoczekiwanym sojusznikiem.
W filmie oprócz Hollanda
i Zendayi
pojawią się m.in. Jacob Batalon
, Jon Bernthal
, Mark Ruffalo
oraz Sadie Sink
.
Reżyseruje Destin Daniel Cretton
. Premiera: 31 lipca.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – zwiastun