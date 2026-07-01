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Wiemy, ile będzie trwać "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"

Comic Book Movie / autor: /
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Wiemy, ile będzie trwać &quot;Spider-Man: Całkiem nowy dzień&quot;
źródło: Materiały prasowe
Kolejna tajemnica filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" ujawniona. Czy to znaczy, że dowiedzieliśmy się wreszcie, kogo gra Sadie Sink? Niestety – to wciąż nie to. Poznaliśmy jednak metraż filmu. Ile trwa nowy film o przygodach Człowieka-pająka i jak prezentuje się w tym względzie na tle poprzednich części?
   

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – znamy metraż filmu



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Na razie wiadomość o czasie trwania "Całkiem nowego dnia" nie jest oficjalna. Informacja pojawiła się na portalu X na koncie Cryptic HD QUALITY, które specjalizuje się w hollywoodzkich przeciekach. Wygląda na to, że film będzie trwał 2 godziny 24 minuty.

Nie będzie to zatem najdłuższy film o Człowieku-pająku. Palmę pierwszeństwa wciąż dzierży w tej kwestii "Spider-Man: Bez drogi do domu" trwający 2 godziny 28 minut. "Całkiem nowy dzień" zajmie zatem drugie miejsce, a na podium zmieści się jeszcze "Niesamowity Spider-Man 2" z metrażem 2 godziny 22 minuty.

Na następnych pozycjach plasują się kolejno: "Spider-Man 3" (2 godziny 19 minut), "Niesamowity Spider-Man" (2 godziny 16 minut), "Spider-Man: Homecoming" (2 godziny 13 minut), "Spider-Man: Daleko od domu" (2 godziny 9 minut), "Spider-Man 2" (2 godziny 7 minut) i pierwszy oraz najkrótszy "Spider-Man" (2 godziny 1 minuta). Wygląda na to, że generalnie filmy o Człowieku-Pająku – a może po prostu wszystkie hollywoodzkie filmy? – robią się coraz dłuższe.
    
Fabuła nowego "Spider-Mana" zarysowuje się następująco: Peter Parker próbuje skupić się na studiach i zostawić Spider-Mana za sobą. Jednak gdy jego przyjaciele znajdują się w niebezpieczeństwie, musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć kostium, łącząc siły z nieoczekiwanym sojusznikiem.

W filmie oprócz Hollanda i Zendayi pojawią się m.in. Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo oraz Sadie Sink.

Reżyseruje Destin Daniel Cretton. Premiera: 31 lipca.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – zwiastun


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