Nawet Superman nie ukryje się przed podatkami! Dzięki deklaracji podatkowej z Urzędu ds. Rozwoju stanu Ohio dowiedzieliśmy się, jaki budżet ma kontynuacja "Supermana", "Man of Tomorrow". Okazuje się, że film, który James Gunn nakręcił jeszcze zanim zwolniono go z funkcji szefa DC Studios, kosztował całkiem sporo.
Znamy wysokość budżetu kontynuacji "Supermana" "Man of Tomorrow" był kręcony w stanie Ohio, gdzie wytwórnia Warner Bros. skorzystała z lokalnej ulgi podatkowej. W dokumentach figuruje kwota 330 milionów dolarów.
To realny budżet filmu. Oczywiście w zeznaniu podatkowym widnieje kwota brutto: czyli pieniądze, jakie wydała wytwórnia przed zwrotem podatkowym. Kiedy studio oficjalnie pochwali się budżetem, poda niższą kwotę, pomniejszoną o wysokość ulgi.
Podobna sytuacja miała miejsce przy okazji "Supermana
". W analogicznych dokumentach podatkowych dotyczących tamtego filmu figurowała kwota 363,8 milionów dolarów. Studio raportowało zaś, że widowisko kosztowało 225 milionów. Status "Man of Tomorrow" jest obecnie niepewny.
Premierę filmu zaplanowano na lipiec przyszłego roku. Ale po przejęciu Warnera przez Skydance pojawiły się plotki o tym, że nowe kierownictwo nie jest zadowolone z tego co nakręcił Gunn
. Sam reżyser twierdzi jednak, że szefostwo Skydance nie widziało jeszcze filmu.
Zobaczymy więc, jaki będzie los filmu i jak na ostateczny kształt produkcji wpłyną nowi właściciele studia.
MAM PARĘ UWAG: Rozmawiamy o filmie "Superman"
"Superman" – zwiastun