Wiemy, kiedy 4. sezon "The Bear" i serial "Obcy" trafią na Disney+. To już niedługo!

"The Bear" – 4. sezon od 26 czerwca w Disney+

"Obcy: Ziemia" w Disney+ od 13 sierpnia

"Obcy – Ziemia" – zobacz zapowiedź serialu

Czego się spodziewać po 4. sezonie " The Bear "?Carmen "Carmy" Berzatto ( Jeremy Allen White ), Sydney Adamu ( Ayo Edebiri ) i Richard "Richie" Jerimovich ( Ebon Moss-Bachrach ) nieustannie dążą do perfekcji. Chcą nie tylko przetrwać, ale także wznieść "The Bear" na nowy poziom. Na każdym kroku czekają ich nowe wyzwania, którym muszą sprostać. W tym sezonie walka o perfekcję to już nie tylko kwestia rozwoju – to także czas trudnych wyborów i decyzji o tym, co naprawdę warto ocalić.Akcja " Obcy: Ziemia " rozgrywa się w roku 2120 – w epoce korporacyjnej, gdy światem rządzi pięć potężnych firm: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic i Threshold. W tym świecie ludzie współistnieją z cyborgami oraz androidami. Prawdziwą rewolucją okazuje się przełomowa technologia opracowana przez młodego założyciela i CEO korporacji Prodigy: hybrydy – humanoidalne roboty, w których po raz pierwszy udało się osadzić ludzką świadomość. Podczas poszukiwań ocalałych wśród wraku członkowie ekipy ratowniczej natrafiają na tajemnicze, drapieżne formy życia – bardziej przerażające, niż cokolwiek, co mogliby sobie wyobrazić. Odkrycie tego nowego zagrożenia zmusza ekipę ratowniczą do walki o przetrwanie, a ich dalsze decyzje mogą zmienić oblicze Ziemi, jaką znają.W głównej roli występuje Sydney Chandler , a w międzynarodowej obsadzie znaleźli się także m.in.: Alex Lawther