To Hollywood właśnie. "Street Fighter" stracił reżyserów, zyskał datę premiery

Reżyserów brak, data premiery jest

Do trzech razy sztuka? Czy tym razem Hollywood zrobi kasową serię "Street Fighter"?

Zwiastun gry "Street Fighter 6"

Film, który powstaje na bazie cyklu gier, trafi do amerykańskich kin 20 marca 2026 roku. Wydaje się więc, że bardzo szybko poznamy nazwisko nowego reżysera.Przypomnijmy, że pierwotnie mieli go nakręcić australijscy YouTuberzy, bracia. Panowie, którzy dali się poznać jako reżyserzy horrorem " Mów do mnie! ", opuścili projekt, by nakręcić dla A24 film "Bring Her Back". Legendary i Sony nie chcieli czekać, aż będą ponownie dostępni. Teraz wiemy dlaczego.Sony musi wierzyć w nowego filmowego " Street Fightera ". Amerykańska data premiery pokrywa się bowiem z tą, jaką dla widowiskawyznaczyło Amazon MGM Studios. Ten film ma w obsadzie Ryana Goslinga , a za kamerą twórców " 21 Jump Street ".Pierwsza gra z cyklu " Street Fighter " zadebiutowała na automatach w 1987 roku. Rozgrywka była prosta i polegała na biciu przeciwników. Wraz z debiutem drugiej części na początku lat 90., seria zaczęła cieszyć się olbrzymią popularnością.Hollywood dość szybko zrobiło aktorski film. Gwiazdązostał Jean-Claude Van Damme . Film nie zyskał uznania widzów i cykl nie był kontynuowany.W 2009 roku podjęta została próba reaktywacji serii. Za kamerą stanął Polak Andrzej Bartkowiak , a gwiazdą była Kristin Kreuk jako Chun-Li.nie sprzedała się w kinach i seria ponownie utknęła w niebycie.W 2023 roku prawa do ekranizacji serii przejęło studio Legendary, kiedy to Capcom wypuścił na rynek grę