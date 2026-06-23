Wiemy, kiedy nowe "The Blair Witch Project" trafi do kin

Lionsgate ujawniło datę premiery rebootu horroru "The Blair Witch Project". Opublikowane na Instagramie wideo zdradza, że nowa wersja filmu trafi na ekrany 24 września 2027 roku.
Wiedźmy z Blair wracają!
Szczegóły fabuły wciąż są owiane tajemnicą, ale szef Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson, zapowiada, że film będzie "nową wizją", mającą przedstawić horror kolejnemu pokoleniu widzów.
Za kamerą stanie Dylan Clark
, twórca, który rozpoczynał swoją karierę na YouTubie. Scenariusz przygotował Chris Thomas Devlin.
Oryginalny "Blair Witch Project
" z 1999 roku przeszedł do historii jako jeden z największych sukcesów kina niezależnego. Nakręcony za niewielkie pieniądze horror zarobił na całym świecie niemal 250 milionów dolarów. Film opowiadał historię trójki studentów szkoły filmowej, którzy zaginęli podczas realizacji dokumentu o legendzie Wiedźmy z Blair. Całość przedstawiono w konwencji found footage
, co w tamtym czasie było prawdziwą rewolucją i znacząco wpłynęło na rozwój współczesnego kina grozy.
Przy nowej odsłonie serii nie zabraknie nazwisk związanych z oryginałem. Funkcje producentów wykonawczych obejmą twórcy pierwszego filmu: Eduardo Sánchez
, Daniel Myrick
i Gregg Hale
, a także aktorzy Joshua Leonard
oraz Michael C. Williams
.