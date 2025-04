Wiemy, kto nakręci kinowe "Magic: The Gathering"

Kultowa karcianka od twórcy biografii telefonu komórkowego

Zwiastun filmu "BlackBerry"

Projekt powstaje we współpracy Legendary z Hasbro, właścicielem Wizards of the Coast, która to firma odpowiada za grę. Stanowisko reżysera zajął, według źródeł portalu Deadline, Matt Johnson . Ma on na swoim koncie m.in. film " BlackBerry ".to pierwszy wielki przebój wśród kolekcjonerskich gier karcianych. Powstała w 1993 roku i polega na walce pomiędzy użytkownikami (standardowo dwoma, ale istnieją też wersje dla większej liczby jednoczesnych uczestników), którzy przy użyciu kart z postaciami, zdarzeniami czy przedmiotami mają za zadanie pokonać rywala. Całość osadzona została w świecie fantasy pełnym magii. Jego historia została przybliżona w licznych książkach i komiksach.Hollywood od dawna marzy o ekranizacji. Dekadę temu 20th Century Fox miało ambitne plany. Nad rozwojem uniwersum pracował Simon Kinberg Kilka lat temu serialszykowała platforma Netflix. Jedną z jego gwiazd miał być Brandon Routh . Ten projekt utknął w fazie wczesnego rozwoju i nigdy nie doczekał się realizacji.Na razie nie mamy informacji o fabule, ani też o tym, kto ją przygotowuje.