Will Smith z główną rolą w thrillerze akcji. Zagra agenta FBI

Do sieci trafiła informacja, że Will Smith zagra główną rolę w thrillerze akcji "Supermax". Za kamerą stanie David Gordon Green, twórca m.in. najświeższych odsłon serii "Halloween".
"Supermax" - zarys fabuły
Film opowie o dwójce agentów FBI prowadzących śledztwo w sprawie morderstwa, do którego dochodzi w najpilniej strzeżonym więzieniu świata. Bohater Smitha
stworzy duet z kobietą, jednak nazwisko aktorki, która się w nią wcieli, nie zostało jeszcze ujawnione.
Prawa do projektu przejęło Amazon MGM Studios, które zapłaciło za nie około 70 milionów dolarów. Produkcja powstaje dla platform streamingowych i - jak wynika z dostępnych informacji - nie trafi do szerokiej dystrybucji kinowej.
Scenariusz napisali David Weil
i David J. Rosen
, znani z pracy przy serialach "Łowcy
" oraz "Inwazja
". Zdjęcia mają rozpocząć się w połowie sierpnia.
Dla Smitha
będzie to pierwszy od lat duży film studyjny niezwiązany z istniejącą franczyzą. W ostatnich latach aktor pojawił się przede wszystkim w kontynuacjach serii "Bad Boys
", a najnowsza część - "Bad Boys: Ride or Die
" - okazała się sukcesem kasowym mimo kontrowersji po niesławnym oscarowym incydencie z udziałem Smitha
. Dla Davida Gordona Greena "Supermax"
ma być z kolei największym budżetowo projektem w karierze. Reżyser ostatnio pracował m.in. przy serialu "Scarpetta
".
