Will Smith z główną rolą w thrillerze akcji. Zagra agenta FBI
Do sieci trafiła informacja, że Will Smith zagra główną rolę w thrillerze akcji "Supermax". Za kamerą stanie David Gordon Green, twórca m.in. najświeższych odsłon serii "Halloween".

Film opowie o dwójce agentów FBI prowadzących śledztwo w sprawie morderstwa, do którego dochodzi w najpilniej strzeżonym więzieniu świata. Bohater Smitha stworzy duet z kobietą, jednak nazwisko aktorki, która się w nią wcieli, nie zostało jeszcze ujawnione.

Prawa do projektu przejęło Amazon MGM Studios, które zapłaciło za nie około 70 milionów dolarów. Produkcja powstaje dla platform streamingowych i - jak wynika z dostępnych informacji - nie trafi do szerokiej dystrybucji kinowej.

Scenariusz napisali David Weil i David J. Rosen, znani z pracy przy serialach "Łowcy" oraz "Inwazja". Zdjęcia mają rozpocząć się w połowie sierpnia.

Dla Smitha będzie to pierwszy od lat duży film studyjny niezwiązany z istniejącą franczyzą. W ostatnich latach aktor pojawił się przede wszystkim w kontynuacjach serii "Bad Boys", a najnowsza część - "Bad Boys: Ride or Die" - okazała się sukcesem kasowym mimo kontrowersji po niesławnym oscarowym incydencie z udziałem Smitha. Dla Davida Gordona Greena "Supermax" ma być z kolei największym budżetowo projektem w karierze. Reżyser ostatnio pracował m.in. przy serialu "Scarpetta".

