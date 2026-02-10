Gwiazdy "Strange Darling" i "Mare z Easttown" w nowym thrillerze

Deadline informuje, że Blaise Beyhan skompletował obsadę swojego drugiego pełnometrażowego filmu zatytułowanego "New England Toys". W głównych rolach wystąpią Willa Fitzgerald ("Strange Darling") oraz Ruby Cruz ("Mare z Easttown").
"New England Toys" - obsada
Getty Images © Kristina Bumphrey
W filmie pojawią się także m.in. Jason Schwartzman
, Jennifer Jason Leigh
, Jim Gaffigan
, Paul Sparks
, William Sadler
, Dylan Baker
, Asa Germann
oraz Becky Ann Baker
. Szczegóły fabuły są na razie utrzymywane w tajemnicy, wiadomo jednak, że "New England Toys"
będzie thrillerem kostiumowym.
Zdjęcia trwają obecnie w Buffalo w stanie Nowy Jork. Beyhan produkuje film wspólnie z Robbym Gutmannem, a Willa Fitzgerald
pełni również funkcję producentki wykonawczej.
Projekt będzie kolejnym krokiem w karierze Beyhana po nadchodzącym "Callback"
, adaptacji jego własnego krótkometrażowego filmu. W tej produkcji także zobaczymy Fitzgerald
oraz Germanna
. Poza tym aktorka pojawi się m.in. w "The Billion Dollar Spy
" u boku Russella Crowe’a
. Ruby Cruz
z kolei znana jest z seriali "Życie seksualne studentek
" i "Willow
" oraz filmu "Na dnie
", a już niedługo wystąpi w nowym sezonie „For All Mankind
” na Apple TV.
"Strange Darling" - zwiastun