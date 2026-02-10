Newsy Filmy Gwiazdy "Strange Darling" i "Mare z Easttown" w nowym thrillerze
Filmy

Gwiazdy "Strange Darling" i "Mare z Easttown" w nowym thrillerze

Deadline / autor: /
Gwiazdy &quot;Strange Darling&quot; i &quot;Mare z Easttown&quot; w nowym thrillerze
źródło: Getty Images
autor: Axelle/Bauer-Griffin
Deadline informuje, że Blaise Beyhan skompletował obsadę swojego drugiego pełnometrażowego filmu zatytułowanego "New England Toys". W głównych rolach wystąpią Willa Fitzgerald ("Strange Darling") oraz Ruby Cruz ("Mare z Easttown").

"New England Toys" - obsada



GettyImages-2232933926.jpg Getty Images © Kristina Bumphrey


W filmie pojawią się także m.in. Jason Schwartzman, Jennifer Jason Leigh, Jim Gaffigan, Paul Sparks, William Sadler, Dylan BakerAsa Germann oraz Becky Ann Baker. Szczegóły fabuły są na razie utrzymywane w tajemnicy, wiadomo jednak, że "New England Toys" będzie thrillerem kostiumowym.

Zdjęcia trwają obecnie w Buffalo w stanie Nowy Jork. Beyhan produkuje film wspólnie z Robbym Gutmannem, a Willa Fitzgerald pełni również funkcję producentki wykonawczej.

Projekt będzie kolejnym krokiem w karierze Beyhana po nadchodzącym "Callback", adaptacji jego własnego krótkometrażowego filmu. W tej produkcji także zobaczymy Fitzgerald oraz Germanna. Poza tym aktorka pojawi się m.in. w "The Billion Dollar Spy" u boku Russella Crowe’a. Ruby Cruz z kolei znana jest z seriali "Życie seksualne studentek" i "Willow" oraz filmu "Na dnie", a już niedługo wystąpi w nowym sezonie „For All Mankind” na Apple TV.

"Strange Darling" - zwiastun



