William Blazkowicz powraca! Nadchodzi "Wolfenstein III"

William Blazkowicz powraca! Nadchodzi &quot;Wolfenstein III&quot;
Wygląda na to, że marzenie wielu fanów wreszcie się spełni. Według pojawiających się w sieci doniesień w przygotowaniu jest gra "Wolfenstein III".


Czy to są pierwsze szczegóły gry "Wolfenstein III"?



Otóż baczni obserwatorzy zauważyli ogłoszenia castingowe do gry o kryptonimie "Valkyrie" i uznali, że chodzi właśnie o "Wolfensteina III". Zgodnie z tymi ogłoszeniami poszukiwani są aktorzy do gry na planie motion capture. Prace mają ruszyć już w kwietniu. A reżyserem od mocapu jest Tom Keegan.

Z tych samych źródeł pochodzą też pierwsze przecieki na temat fabuły. Otóż historia ma się skupiać na postaci 8-11-letniej dziewczynki imieniem Sofiya. To Ukrainka, która straciła wszystkich w czasie wojny. Naznaczona koszmarnymi doświadczeniami jest nieufna wobec świata, ale jednocześnie zdeterminowana, by przetrwać.


Sofiya na swej drodze spotka znanego graczom serii bohatera - Williama Blazkowicza. Co on będzie tym razem robił, tego jednak na razie nie wiemy.

Seria "Wolfenstein" należy do jednej z najstarszych w historii gier wideo. Pierwszy tytuł cyklu - "Castle Wolfenstein" - debiutował w 1981 roku. Ich akcja rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości w czasie II wojny światowej (a w niektórych częściach po zwycięstwie nazistów). Ostatnie tytuły miały premierę w 2019 roku. Były to "Wolfenstein: Youngblood" i "Wolfenstein: Cyberpilot".

