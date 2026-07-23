William Shatner i jego córka opowiedzieli o wspólnej walce z rakiem

William Shatner i jego córka Melanie Shatner Gretsch mają za sobą wyjątkowo trudny okres. Oboje w ostatnich latach zachorowali na raka, a dziś mogą mówić o szczęśliwym zakończeniu tej historii. Aktor znany przede wszystkim z roli kapitana Jamesa T. Kirka w "Star Treku" opowiedział o rodzinnej walce z chorobą w rozmowie z magazynem "People".
Poruszająca historia w rodzinie Shatnera
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Trzy lata temu Melanie przechodziła intensywną chemioterapię z powodu raka piersi w czwartym stadium. Jak wspomina, pewnej nocy załamała się i zadzwoniła do ojca, mówiąc mu, że boi się, że umiera. Zaledwie 15 minut później Shatner pojawił się pod jej domem. Dał mi to, co od zawsze nazywam "tatkowym uściskiem niedźwiedzia". Powiedział: "To będzie tylko chwilowy moment w twoim życiu. Przejdziesz przez to i kiedyś będzie to tylko wspomnienie". Córka aktora była w trakcie leczenia, gdy rodzina otrzymała kolejną dramatyczną wiadomość. W czerwcu 2023 roku u Shatnera zdiagnozowano czerniaka złośliwego w czwartym stadium, który rozprzestrzenił się na płuca i mózg.
Pamiętam, że pomyślałam: "Nie mam siły zajmować się sobą i jednocześnie stracić ojca". Shatner
jednak podchodził do swojej choroby z optymizmem. Aktor przeszedł operację usunięcia guza oraz dwuletnią immunoterapię. Jak sam podkreśla, wierzy, że "wszechświat się nim opiekuje".
Dziś zarówno William Shatner
, jak i jego córka są wolni od raka. Aktor, który w 2026 roku skończył 95 lat, przyznaje, że doświadczenia ostatnich lat zmieniły jego spojrzenie na życie. Myślę o cudzie kolibra, o moim psie przynoszącym piłkę, o moich dzieciach. Jestem świadomy całej tej magii.
Gretsch podkreśla natomiast, że walka z chorobą pomogła jej pozbyć się wielu lęków. Wraz z ojcem przygotowuje podcast "No Time but Now", w którym będą rozmawiać z ekspertami i osobami, które przeszły przez poważne kryzysy zdrowotne. Poniżej jego zapowiedź: