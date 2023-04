Wiosna miłości w BBC First! I najgorętsze seriale o uczuciach już od 12 kwietnia

"Zdrady" – serial twórców "The End of The F***ing world" w BBC First

W najbliższą środę! Nowe pasmo programowe – jak sama nazwa wskazuje – pełne będzie wiosennej energii i historii opowiadających o różnych obliczach miłości.Wśród propozycji znalazło sięto serial, w którym tytułowy punkt wyjściowy prowadzi do świeżego spojrzenia na związki i wyzwania, jakie stają przed partnerami. Poza poważnymi tematami przygotujcie się na lekkie, brytyjskie poczucie humoru i błyskotliwą rozrywkę na relaksujące wieczory.Bohaterami serialu " Zdrady " są Josh i Fola, obcy sobie dwudziestokilkulatkowie, którzy wpadają na siebie na lotnisku. Niespodziewanie ich lot zostaje odwołany, a oni muszą spędzić nieplanowaną noc w hotelu. Splot zdarzeń sprawia, że spędzają ją razem w jednym łóżku. Kiedy następnego ranka śpieszą się na samolot, wyznają sobie, że są w poważnych związkach, zgodnie kwitując, że to, co się wydarzyło, było pomyłką. Po powrocie do domu Josh odkrywa, że Fola właśnie została jego sąsiadką. Na domiar złego partnerzy bohaterów usilnie starają się zawiązać sąsiedzką przyjaźń. Dokąd ich to zaprowadzi?Twórcy serialu zadbali o to, by " Zdrady " były zarówno lekką i pełną humoru opowieścią o poważnych problemach, jak i kipiącą seksem oraz energią rozrywką na niezobowiązujące wieczory. Po każdym odcinku zostaniecie z pytaniami o sens monogamii we współczesnym świecie. Czy obiecywanie sobie dozgonnej wierności jest satysfakcjonujące dla obu stron? Co w tej kwestii mają do powiedzenia twórcy serialu, będzie można sprawdzać w środy o godzinie 22:55, podwójne odcinki będą emitowane począwszy od 12 kwietnia. W polskiej wersji dostaniecie sześć 30-minutowych odcinków. Tylko w BBC First."Wiosna miłości" w BBC First oferuje niecodzienne i odświeżające spojrzenie na związki i uczucia. Oprócz kipiących energią " Zdrad " znajdziecie tu dwa inne seriale: drugi sezon serialu " Sanditon " będący częściową adaptacją ostatniej, niedokończonej powieści Jane Austen, oraz trzeci sezon " Rozstań Abi Morgan , scenarzystki nagrodzonej Emmy za serial " Czas prawdy ". "Wiosna miłości" jest już blisko! Sanditon " to propozycja nie tylko dla fanów kostiumowych opowieści Jane Austen. Ostatnia – nieukończona przed śmiercią – powieść autorki "Rozważnej i romantycznej" oraz m.in. "Dumy i uprzedzenia" zdawała się zrywać z tym, co do tej pory było tak rozpoznawalne w jej twórczości. Oto bowiem mamy do czynienia z młodą, energiczną bohaterką oraz chłopakiem o złożonej i zmiennej osobowości. Ich historia rozgrywa się natomiast w niecodziennej scenerii, bo w leniwej wiosce rybackiej. Bohaterowie marzą o tym, by zamienić ją w modny nadmorski kurort. Doświadczenie to będzie dla nich prawdziwą szkołą życia. W jednej z głównych ról zobaczymy tu znanego z drugiego sezonu " Białego Lotosu Rozstania " to z kolei rozgrywający się współcześnie serial stawiający pytania o miłość, lojalność i siłę więzów rodzinnych. Każdy znajdzie tu skrawki zdarzeń, których doświadczył w prawdziwym życiu, bo " Rozstania " czerpią z rzeczywistości pełnymi garściami. Bohaterka grana przez Nicolę Walker (" Annika ", " Niezapomniane ") jest prawniczką zajmującą się sprawami rozwodowymi, która z problemami związkowymi spotyka się nie tylko w życiu zawodowym. Widzowie poznają dzięki serii szczegóły miłosnych skandali bogatych londyńczyków – opowiadając o sprawach z pierwszych stron gazet, Abi Morgan mówi dużo o tym, jak uczucia stają się walutą pod kontrolą prawa.Oglądajcie, jak rozwija się "Wiosna miłości" w BBC First w każdą środę od 12 kwietnia!