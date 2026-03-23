Wiosna w Polsat Box Go. Co warto obejrzeć?

Apokaliptyczny thriller z Gerardem Butlerem, komediowy reboot horroru z Jennifer Lopez, tegoroczny oscarowy przebój, przejmujący portret współczesnych trzydziestolatków oraz makabryczna wariacja na temat klasycznej baśni - to wszystko (i jeszcze więcej!) czeka na Was w tym miesiącu w Polsat Box Go. Zobaczcie naszą listę filmowych rekomendacji.
Gerard Butler w kontynuacji kasowego widowiska katastroficznego z 2020 roku. W "Greenland 2" gwiazdor "300" i "Olimpu w ogniu" ponownie wciela się w głowę rodziny, która wraz z żoną (Morena Baccarin) i synem (Roman Griffin Davis) próbuje zacząć nowe życie w spustoszonym przez katastrofę świecie. Zmuszeni do opuszczenia bezpiecznego bunkra na Grenlandii, bohaterowie wyruszają przez zrujnowaną Europę w poszukiwaniu terenów nadających się do zamieszkania. Droga wiedzie przez zrujnowane, wyludnione miasta i skażone pustynie, które były kiedyś ludzkimi siedliskami. Najbardziej niebezpieczne są jednak tereny opanowane przez ocalałych, którzy dla przetrwania są gotowi na wszystko. Każdy dzień tej wędrówki może okazać się ostatnim, a każdy nowy przyjaciel może stać się śmiertelnym wrogiem. Przygotujcie się więc na szarpiącą nerwy mieszankę surwiwalowego dreszczowca i rodzinnego melodramatu.
Twórca "Nieznośnego ciężaru wielkiego talentu" powraca z kolejną szaloną, metatekstualną komedią w gwiazdorskiej obsadzie. W "Anakondzie" Jack Black i Paul Rudd wcielają się w parę kumpli zmagających się z kryzysem wieku średniego. Lekarstwem na egzystencjalne bolączki ma być wyprawa do Amazonii w celu nakręcenia remake'u ukochanego filmu - horroru o tytułowym gigantycznym wężu, który masakruje ekipę amerykańskich dokumentalistów. Sprawy wymykają się spod kontroli, gdy w okolicy pojawia się prawdziwa gigantyczna anakonda. Gad zamienia amatorski plan filmowy w pole bitwy na śmierć i życie. Ciąg dalszy to gratka zarówno dla miłośników kina grozy z przymrużeniem oka jak i widzów uwielbiających doszukiwać się w filmach popkulturowych smaczków.
Jeden z najwyżej ocenianych filmów ubiegłego roku nareszcie na małym ekranie! 9-krotnie nominowany do Oscara "Wielki Marty" to rozgrywająca się w latach 50. XX wieku historia ambitnego młodzieńca, który chce zostać legendą tenisa stołowego. W tym celu bohater nagina wszystkie reguły i wchodzi w sojusze z ludźmi, od których powinien trzymać się z daleka. Gotów jest uwieść każdą kobietę, byleby tylko zrealizować swoje marzenie o wielkości. Słodki smak sukcesu ma jednak słoną cenę. Tytułową rolę w filmie gra fenomenalny Timothee Chalamet, który bez dwóch zdań zasłużył w tym roku na statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej. Partnerują mu m.in Odessa A’zion, Gwyneth Paltrow, Tyler Okonma, Abel Ferrara oraz niezapomniana "Pomoc domowa", Fran Drescher.
Nagrodzony na festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie "Camper" to jeden z najciekawszych rodzimych debiutów reżyserskich ostatnich lat. Dzieło Łukasza Suchockiego jest bezpretensjonalnym, sprawnie łączącym humor i wzruszenia portretem pokolenia współczesnych trzydziestolatków. Główni bohaterowie, Robert (Michał Krzywicki) i Klaudia (Dagmara Brodziak) borykają się z problemami w związku. On inwestuje w start-up, który może okazać się porażką. Ona, piastująca wysokie stanowisko w korporacji, zmaga się z zawodowym wypaleniem. Niespodziewanie odwiedzają ich dawny znajomy Filip, beztroski surfer, a także nieprzewidywalna artystka Wera. Wspólna kolacja przeradza się w imprezę, a następnie we wspólną podróż tytułowym camperem przez Europę. W trakcie wyprawy małżonkowie odkrywają nawzajem swoje wady i sekrety.
Nominowana do Oscara za charakteryzację i fryzurę polska koprodukcja proponuje widzom wywrotowe odczytanie baśni o Kopciuszku. Reżyserka Emilie Blichfeldt przedstawia dobrze znaną opowieść z punktu widzenia Elviry (Lea Myren), czyli tytułowej "Brzydkiej siostry". Jak wiele dziewczyn bohaterka marzy o zdobyciu serca księcia, jednak w starciu z olśniewająco piękną Agnes (Thea Sofie Loch Næss) jej szanse wydają się niewielkie. Nie oznacza to jednak, że zamierza się poddać. Jak pisał nasz recenzent: "Brzydka siostra" jest tak naprawdę współczesną historią o pogodni za pięknem oraz cenie, jaką trzeba za nie zapłacić, opowiedzianą w konwencji body horroru (z tego też powodu łatwo porównać produkcję do "Substancji" Coralie Fargeat). Blichfeldt nie bierze jeńców i przemianę tytułowej bohaterki z brzydkiego kaczątka w pięknego łabędzia prezentuje ze wszystkimi okropnymi szczegółami, na jakie stać średniowieczną medycynę estetyczną (...) Film w udany sposób łączy elementy brutalnego kina grozy z makabrycznym humorem i aktualną diagnozą społeczną.