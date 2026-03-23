Newsy Filmy Wiosna w Polsat Box Go. Co warto obejrzeć?
Wiosna w Polsat Box Go. Co warto obejrzeć?

Wiosna w Polsat Box Go. Co warto obejrzeć?
Apokaliptyczny thriller z Gerardem Butlerem, komediowy reboot horroru z Jennifer Lopez, tegoroczny oscarowy przebój, przejmujący portret współczesnych trzydziestolatków oraz makabryczna wariacja na temat klasycznej baśni - to wszystko (i jeszcze więcej!) czeka na Was w tym miesiącu w Polsat Box Go. Zobaczcie naszą listę filmowych rekomendacji. 

plakat filmu Greenland 2

Greenland 2: Migration
2026
1h 38m

Sci-Fi

Thriller

Katastroficzny

USA

Wielka Brytania

Sci-Fi

Thriller

Katastroficzny

Gerard Butler w kontynuacji kasowego widowiska katastroficznego z 2020 roku. W "Greenland 2" gwiazdor "300" i "Olimpu w ogniu" ponownie wciela się w głowę rodziny, która wraz z żoną (Morena Baccarin) i synem (Roman Griffin Davis) próbuje zacząć nowe życie w spustoszonym przez katastrofę świecie. Zmuszeni do opuszczenia bezpiecznego bunkra na Grenlandii, bohaterowie wyruszają przez zrujnowaną Europę w poszukiwaniu terenów nadających się do zamieszkania. Droga wiedzie przez zrujnowane, wyludnione miasta i skażone pustynie, które były kiedyś ludzkimi siedliskami. Najbardziej niebezpieczne są jednak tereny opanowane przez ocalałych, którzy dla przetrwania są gotowi na wszystko. Każdy dzień tej wędrówki może okazać się ostatnim, a każdy nowy przyjaciel może stać się śmiertelnym wrogiem. Przygotujcie się więc na szarpiącą nerwy mieszankę surwiwalowego dreszczowca i rodzinnego melodramatu.
 

plakat filmu Anakonda

Anaconda
2025
1h 40m

Przygodowy

Akcja

Komedia

USA

Przygodowy

Akcja

Komedia

Twórca "Nieznośnego ciężaru wielkiego talentu" powraca z kolejną szaloną, metatekstualną komedią w gwiazdorskiej obsadzie. W "Anakondzie" Jack Black i Paul Rudd wcielają się w parę kumpli zmagających się z kryzysem wieku średniego. Lekarstwem na egzystencjalne bolączki ma być wyprawa do Amazonii w celu nakręcenia remake'u ukochanego filmu - horroru o tytułowym gigantycznym wężu, który masakruje ekipę amerykańskich dokumentalistów. Sprawy wymykają się spod kontroli, gdy w okolicy pojawia się prawdziwa gigantyczna anakonda. Gad zamienia amatorski plan filmowy w pole bitwy na śmierć i życie. Ciąg dalszy to gratka zarówno dla miłośników kina grozy z przymrużeniem oka jak i widzów uwielbiających doszukiwać się w filmach popkulturowych smaczków.
 


plakat filmu Wielki Marty

Marty Supreme
2025
2h 29m

Dramat

Komedia

Sportowy

USA

Dramat

Komedia

Sportowy

Jeden z najwyżej ocenianych filmów ubiegłego roku nareszcie na małym ekranie! 9-krotnie nominowany do Oscara "Wielki Marty" to rozgrywająca się w latach 50. XX wieku historia ambitnego młodzieńca, który chce zostać legendą tenisa stołowego. W tym celu bohater nagina wszystkie reguły i wchodzi w sojusze z ludźmi, od których powinien trzymać się z daleka. Gotów jest uwieść każdą kobietę, byleby tylko zrealizować swoje marzenie o wielkości. Słodki smak sukcesu ma jednak słoną cenę. Tytułową rolę w filmie gra fenomenalny Timothee Chalamet, który bez dwóch zdań zasłużył w tym roku na statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej. Partnerują mu m.in  Odessa A’zion, Gwyneth Paltrow, Tyler Okonma, Abel Ferrara oraz niezapomniana "Pomoc domowa", Fran Drescher.
 

 
plakat filmu Camper

2023
1h 17m

Dramat

Komedia

Polska

Dramat

Komedia

Nagrodzony na festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie "Camper" to jeden z najciekawszych rodzimych debiutów reżyserskich ostatnich lat. Dzieło Łukasza Suchockiego jest bezpretensjonalnym,  sprawnie łączącym humor i wzruszenia portretem pokolenia współczesnych trzydziestolatków. Główni bohaterowie, Robert (Michał Krzywicki) i Klaudia (Dagmara Brodziak) borykają się z problemami w związku. On inwestuje w start-up, który może okazać się porażką. Ona, piastująca wysokie stanowisko w korporacji, zmaga się z zawodowym wypaleniem. Niespodziewanie odwiedzają ich dawny znajomy Filip, beztroski surfer, a także nieprzewidywalna artystka Wera. Wspólna kolacja przeradza się w imprezę, a następnie we wspólną podróż tytułowym camperem przez Europę. W trakcie wyprawy małżonkowie odkrywają nawzajem swoje wady i sekrety.
 


plakat filmu Brzydka siostra

Den stygge stesøsteren
2025
1h 45m

Horror

Komedia

Dania

Norwegia

Polska

Szwecja

Rumunia

Horror

Komedia

Nominowana do Oscara za charakteryzację i fryzurę polska koprodukcja proponuje widzom wywrotowe odczytanie baśni o Kopciuszku. Reżyserka Emilie Blichfeldt przedstawia dobrze znaną opowieść z punktu widzenia Elviry (Lea Myren), czyli tytułowej "Brzydkiej siostry". Jak wiele dziewczyn bohaterka marzy o zdobyciu serca księcia, jednak w starciu z olśniewająco piękną Agnes (Thea Sofie Loch Næss) jej szanse wydają się niewielkie. Nie oznacza to jednak, że zamierza się poddać. Jak pisał nasz recenzent: "Brzydka siostrajest tak naprawdę współczesną historią o pogodni za pięknem oraz cenie, jaką trzeba za nie zapłacić, opowiedzianą w konwencji body horroru (z tego też powodu łatwo porównać produkcję do "Substancji" Coralie Fargeat). Blichfeldt nie bierze jeńców i przemianę tytułowej bohaterki z brzydkiego kaczątka w pięknego łabędzia prezentuje ze wszystkimi okropnymi szczegółami, na jakie stać średniowieczną medycynę estetyczną (...) Film w udany sposób łączy elementy brutalnego kina grozy z makabrycznym humorem i aktualną diagnozą społeczną.
 



