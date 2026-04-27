Witajcie w multiwersum "Teorii wielkiego podrywu"! Zdjęcia z nowego spin-offu "Stuart nie ratuje wszechświata"

W lipcu na platformie HBO Max zadebiutuje nowy (kolejny) spin-off serialu "Teoria wielkiego podrywu". Projekt nosi tytuł "Stuart nie ratuje wszechświata" i był właśnie promowany na konwencie CCXP w stolicy Meksyku.
Oficjalny plakat i zdjęcia z serialu "Stuart nie ratuje wszechświata"
"Teoria wielkiego podrywu
" to jeden z najpopularniejszych sitcomów w historii telewizji. Opowiadał o grupie niezwykle utalentowanych naukowców, którzy jednocześnie są wielkimi fanami komiksów, szeroko pojętej fantastyki oraz gier wideo. "Stuart nie ratuje wszechświata"
to sequel/spin-off, skupiający się na szalonych przygodach bohaterów, którzy pojawiali się na drugim planie oryginalnego serialu. Plakat nowego serialu wygląda tak:
Tytułowy Stuart (Kevin Sussman)
to właściciel sklepu z komiksami, do którego regularnie zaglądali bohaterowie "Teorii wielkiego podrywu
". Oprócz niego głównymi bohaterami serialu będą: Denise (Lauren Lapkus)
- dziewczyna Stuarta, Barry Kripke (John Ross Bowie)
- fizyk, często adwersarz bohaterów "Teorii wielkiego podrywu
") oraz Bert (Brian Posehn)
- geolog z tej samej uczelni, znajomy bohaterów "Teorii wielkiego podrywu
".
Tak prezentują się ci bohaterowie w nowym serialu:
Punktem wyjścia "Stuart nie ratuje wszechświata"
jest katastrofalne w skutkach wydarzenie, którym jest przypadkowe zniszczenie przez Stuarta maszyny zbudowanej przez Sheldona i Leonarda. Prowadzi to do załamania się rzeczywistości, jaką znamy i chaosu wywołanego przenikaniem się multiwersum. Stuart i jego znajomi rozpoczynają misję ratowania rzeczywistości. Po drodze będą spotykać znane sobie osoby, ale w wersjach z alternatywnych wymiarów.
