Zaginął operator Witold Płóciennik. Policja prowadzi poszukiwania

Zaginął operator Witold Płóciennik. Komenda Powiatowej Policji w Sulęcinie (woj. lubuskie) prowadzi poszukiwania.
Zaginął Witold Płóciennik
Policja w Sulęcinie ogłosiła poszukiwania 56-letniego Witolda Płóciennika
za pośrednictwem mediów społecznościowych. Operator, który współpracował m.in. z Januszem Kondratiukiem
("Jak pies z kotem
") i z Kingą Dębską
("Święto ognia
"), ostatnio miał być widziany w rejonie jeziora Lubniewsko w miejscowości Lubniewice. Wszystkie osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, prosimy o kontakt z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie pod numerem 47 79 312 11 lub 47 79 312 12.
Wpis z aktualnym zdjęciem poszukiwanego możecie zobaczyć poniżej:
Skąd znamy Witolda Płóciennika?Witold Płóciennik
to polski operator. W 1995 roku ukończył studia na łódzkiej PWSFTviT. W jego CV znajdziemy m.in. seriale "Kruk
", "Klangor
", "Idź przodem, bracie
" czy "Ołowiane dzieci
" oraz takie filmy jak "Wymyk
" (reż. Greg Zglinski
), "Carte Blanche
" (reż. Jacek Lusiński
), "Prosta historia o morderstwie
" (reż. Arkadiusz Jakubik
), "Jak pies z kotem
" (reż. Janusz Kondratiuk
), "Ikar. Legenda Mietka Kosza
" (reż. Maciej Pieprzyca
), "Mistrz" (reż. Maciej Barczewski
), "Święto ognia
" (reż. Kinga Dębska
) czy "Przepiękne!
" (reż. Katarzyna Priwieziencew
).
Zobacz zwiastun "Ołowianych dzieci"
Aktualnie filmografię Witolda Płóciennika
zamyka zrealizowany dla Netfliksa serial "Ołowiane dzieci
" – oparta na faktach historia młodej lekarki, która odkrywa przyczynę masowych zachorowań na ołowicę wśród mieszkających w okolicy Huty Szopienice dzieci. Przypominamy zwiastun: