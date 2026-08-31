Newsy Zaginął operator Witold Płóciennik. Policja prowadzi poszukiwania
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Zaginął operator Witold Płóciennik. Policja prowadzi poszukiwania

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Zaginął operator Witold Płóciennik. Policja prowadzi poszukiwania
źródło: Getty Images
autor: Nur Photos
Zaginął operator Witold Płóciennik. Komenda Powiatowej Policji w Sulęcinie (woj. lubuskie) prowadzi poszukiwania.

Zaginął Witold Płóciennik


Policja w Sulęcinie ogłosiła poszukiwania 56-letniego Witolda Płóciennika za pośrednictwem mediów społecznościowych. Operator, który współpracował m.in. z Januszem Kondratiukiem ("Jak pies z kotem") i z Kingą Dębską ("Święto ognia"), ostatnio miał być widziany w rejonie jeziora Lubniewsko w miejscowości Lubniewice. 

Wszystkie osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, prosimy o kontakt z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie pod numerem 47 79 312 11 lub 47 79 312 12.

Wpis z aktualnym zdjęciem poszukiwanego możecie zobaczyć poniżej: 



Skąd znamy Witolda Płóciennika?


Witold Płóciennik to polski operator. W 1995 roku ukończył studia na łódzkiej PWSFTviT. W jego CV znajdziemy m.in. seriale "Kruk", "Klangor", "Idź przodem, bracie" czy "Ołowiane dzieci" oraz takie filmy jak "Wymyk" (reż. Greg Zglinski), "Carte Blanche" (reż. Jacek Lusiński), "Prosta historia o morderstwie" (reż. Arkadiusz Jakubik), "Jak pies z kotem" (reż. Janusz Kondratiuk), "Ikar. Legenda Mietka Kosza" (reż. Maciej Pieprzyca), "Mistrz" (reż. Maciej Barczewski), "Święto ognia" (reż. Kinga Dębska) czy "Przepiękne!" (reż. Katarzyna Priwieziencew). 

Zobacz zwiastun "Ołowianych dzieci"


Aktualnie filmografię Witolda Płóciennika zamyka zrealizowany dla Netfliksa serial "Ołowiane dzieci" – oparta na faktach historia młodej lekarki, która odkrywa przyczynę masowych zachorowań na ołowicę wśród mieszkających w okolicy Huty Szopienice dzieci. Przypominamy zwiastun: 


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