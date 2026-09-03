Witold Płóciennik nie żyje. Poszukiwany operator ("Ikar. Legenda Mietka Kosza") miał 56 lat

Witold Płóciennik – operator poszukiwany przez policję w Sulęcinie (woj. lubuskie) – nie żyje. Filmy "Ikar. Legenda Mietka Kosza" (reż. Maciej Pieprzyca) i "Zieja" (reż. Robert Gliński) przyniosły mu uznanie w branży: nagrodę za najlepsze zdjęcia na festiwalu w Gdyni oraz Złotą Żabę w konkursie filmów polskich na festiwalu Energa Camerimage. Jego zdjęcia mogliśmy zobaczyć w m.in. filmach Janusza Kondratiuka ("Jak pies z kotem") i Kingi Dębskej ("Święto ognia") oraz w popularnych serialach: "Kruku", "Klangorze" czy "Ołowianych dzieciach". Miał 56 lat.
2022 rok. Witold Płóciennik na spotkaniu z twórcami filmu "Mistrz" podczas przegladu filmów w konkursie Polskie Nagrody Filmowe Orly w kinie Iluzjon
Okoliczności zaginięcia Witolda PłóciennikaWitold Płóciennik
zaginął w sobotę, 29 sierpnia. W poniedziałek, 31 sierpnia, o pomoc w odnalezieniu go zaapelowała Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie (woj. lubuskie). Prowadzono akcję poszukiwawczą na ogromną skalę: wykorzystano śmigłowiec, drony i psy tropiące; w akcję zaangażowała się straż pożarna i wojsko, a także ratownicy wodni, którzy sprawdzali jezioro Lubiąż w miejscowości Lubniewice, gdzie Płóciennik
był widziany po raz ostatni.
Dziś w lesie w Lubniewicach w okolicach jeziora Krzywe odnaleziono ciało operatora. Aktualnie policja i prokuratura stara się odpowiedzieć na pytanie, jak doszło do śmierci.
Najważniejsze filmy Witolda Płóciennika
Jednym z najbardziej znanych filmów Płóciennika
była biografia "Ikar. Legenda Mietka Kosza
", która przyniosła mu nagrodę na festiwalu w Gdyni. Przypominamy zwiastun:
Zdjęcia Płóciennika mogliśmy zobaczyć też w takich filmach jak "Demakijaż
" (reż. Anna Maliszewska
), "Wymyk
" (reż. Greg Zglinski)
, "Carte Blanche
" (reż. Jacek Lusiński
), "Prosta historia o morderstwie
" (reż. Arkadiusz Jakubik
), "Jak pies z kotem
" (reż. Janusz Kondratiuk
), "Mistrz
" (reż. Maciej Barczewski), "Zieja
" (reż. Robert Gliński
), "Święto ognia
" (reż. Kinga Dębska
) czy "Przepiękne!
" (reż. Katarzyna Priwieziencew
). Chętnie pracował przy serialach: "Kruku
", "Klangorze
", "Idź przodem, bracie
" czy "Ołowianych dzieciach
", które zamykają jego filmografię. Według informacji "Gazety Lubuskiej" był w trakcie realizacji zdjęć do nowego serialu Netfliksa.