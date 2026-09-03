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Witold Płóciennik nie żyje. Poszukiwany operator ("Ikar. Legenda Mietka Kosza") miał 56 lat

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Witold Płóciennik nie żyje. Poszukiwany operator (&quot;Ikar. Legenda Mietka Kosza&quot;) miał 56 lat
źródło: East News
autor: Pawel Wodzynski
Witold Płóciennik – operator poszukiwany przez policję w Sulęcinie (woj. lubuskie) – nie żyje. Filmy "Ikar. Legenda Mietka Kosza" (reż. Maciej Pieprzyca) i "Zieja" (reż. Robert Gliński) przyniosły mu uznanie w branży: nagrodę za najlepsze zdjęcia na festiwalu w Gdyni oraz Złotą Żabę w konkursie filmów polskich na festiwalu Energa Camerimage. Jego zdjęcia mogliśmy zobaczyć w m.in. filmach Janusza Kondratiuka ("Jak pies z kotem") i Kingi Dębskej ("Święto ognia") oraz w popularnych serialach: "Kruku", "Klangorze" czy "Ołowianych dzieciach". Miał 56 lat. 

2022 rok. Witold Płóciennik na spotkaniu z twórcami filmu "Mistrz" podczas przegladu filmów w konkursie Polskie Nagrody Filmowe Orly w kinie Iluzjon

Okoliczności zaginięcia Witolda Płóciennika


Witold Płóciennik zaginął w sobotę, 29 sierpnia. W poniedziałek, 31 sierpnia, o pomoc w odnalezieniu go zaapelowała Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie (woj. lubuskie). Prowadzono akcję poszukiwawczą na ogromną skalę: wykorzystano śmigłowiec, drony i psy tropiące; w akcję zaangażowała się straż pożarna i wojsko, a także ratownicy wodni, którzy sprawdzali jezioro Lubiąż w miejscowości Lubniewice, gdzie Płóciennik był widziany po raz ostatni. 

Dziś w lesie w Lubniewicach w okolicach jeziora Krzywe odnaleziono ciało operatora. Aktualnie policja i prokuratura stara się odpowiedzieć na pytanie, jak doszło do śmierci.

Najważniejsze filmy Witolda Płóciennika


Jednym z najbardziej znanych filmów Płóciennika była biografia "Ikar. Legenda Mietka Kosza", która przyniosła mu nagrodę na festiwalu w Gdyni. Przypominamy zwiastun:



Zdjęcia Płóciennika mogliśmy zobaczyć też w takich filmach jak "Demakijaż" (reż. Anna Maliszewska), "Wymyk" (reż. Greg Zglinski), "Carte Blanche" (reż. Jacek Lusiński), "Prosta historia o morderstwie" (reż. Arkadiusz Jakubik), "Jak pies z kotem" (reż. Janusz Kondratiuk), "Mistrz" (reż. Maciej Barczewski), "Zieja" (reż. Robert Gliński), "Święto ognia" (reż. Kinga Dębska) czy "Przepiękne!" (reż. Katarzyna Priwieziencew). Chętnie pracował przy serialach: "Kruku", "Klangorze", "Idź przodem, bracie" czy "Ołowianych dzieciach", które zamykają jego filmografię. Według informacji "Gazety Lubuskiej" był w trakcie realizacji zdjęć do nowego serialu Netfliksa. 

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