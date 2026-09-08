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Nowe informacje w sprawie śmierci operatora Witolda Płóciennika

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Nowe informacje w sprawie śmierci operatora Witolda Płóciennika
źródło: Forum
autor: Radoslaw NAWROCKI
Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim opublikowała dziś na swojej stronie wstępny raport z sekcji zwłok Witolda Płóciennika. Ciało operatora zostało odnalezione 3 września.

Nie żyje Witold Płóciennik



Witold Płóciennik zaginął w sobotę, 29 sierpnia. W poniedziałek, 31 sierpnia, o pomoc w odnalezieniu go zaapelowała Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie (woj. lubuskie). Prowadzono akcję poszukiwawczą na ogromną skalę: wykorzystano śmigłowiec, drony i psy tropiące; w akcję zaangażowały się straż pożarna i wojsko, a także ratownicy wodni, którzy sprawdzali jezioro Lubiąż w miejscowości Lubniewice, gdzie Płóciennik był widziany po raz ostatni.

3 września w lesie w Lubniewicach, w okolicach jeziora Krzywe, odnaleziono ciało operatora. Dziś z udziałem prokuratora została przeprowadzona sekcja zwłok.


Ze wstępnych ustaleń, które opublikowano na stronie  Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, wynika, że do śmierci Płóciennika mogło dojść w dniu jego zaginięcia. Jako bezpośrednią przyczynę zgonu wskazano ostrą niewydolność oddechowo-krążeniową.

Według wstępnych ustaleń nie znaleziono żadnych śladów mogących sugerować działanie osób trzecich. Prokuratura zapowiada jednak dalsze badania, które mają pozwolić na "bardziej precyzyjne ustalenie przez powołanego biegłego przyczyn zgonu".

Witold Płóciennik był operatorem filmowym, któremu uznanie przyniosły zdjęcia do filmów "Ikar. Legenda Mietka Kosza" i "Zieja". Pracował też przy takich produkcjach jak "Święto ognia", "Jak pies z kotem" oraz serialach "Kruk", "Klangor" i "Ołowiane dzieci".

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