W sieci pojawiła się informacja, że SkyShowtime przygotowuje kolejny polski serial oryginalny. Tym razem platforma postawiła na dramat kryminalny. "Konwojent", w którym główną rolę powierzono Wojciechowi Mecwaldowskiemu, jest już na etapie postprodukcji.
Co wiemy o fabule?
zdj. Paweł Przybyszewski/FORUM
Aktor wcieli się w Andrzeja, 45-letniego zegarmistrza ze Śląska, którego życie zaczyna się rozpadać. Mężczyzna ma poważne problemy finansowe i zmaga się z kryzysem rodzinnym. Wtedy przyjaciel Norbert przedstawia mu ryzykowny plan: kradzież 10 milionów złotych z konwoju bankowego.
Andrzej przyjmuje propozycję i przybiera fałszywą tożsamość. Zatrudnia się w firmie ochroniarskiej działającej w nadmorskim miasteczku, gdzie poznaje Eryka, nieformalnego lidera ochroniarzy. W jego nowym życiu pojawia się również Sonia - policjantka, z którą bohater wdaje się w romans. SkyShowtime nie ujawniło na razie dodatkowych informacji o serialu. "Konwojent"
dołączy do polskich produkcji platformy, wśród których znalazły się już m.in. "Śleboda
", "Pionek
", "Morfeusz
" i "Glina. Nowy rozdział
", zrealizowany we współpracy z Telewizją Polską. 2 grudnia w serwisie zadebiutuje z kolei komediowo-kryminalna "Genialna M.
" z Agnieszką Dygant
w roli głównej.
SkyShowtime rozwija także kolejny projekt kryminalny - "Zwierzak
", inspirowany wspomnieniami policjanta Jerzego Hybińskiego oraz książką "Zwierzak. Spowiedź policyjnego przykrywkowca" Janusza Schwertnera
i Mateusza Baczyńskiego
. Tymczasem kilka dni temu do sieci trafiła informacja, że z końcem 2027 roku platforma skończy działalność. Więcej na ten temat tutaj.
"Genialna M." - zwiastun nadchodzącego serialu SkyShowtime