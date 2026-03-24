Wojciech Smarzowski i Kasper Bajon laureatami nagród Gildii Scenarzystów Polskich

Wojciech Smarzowski za "Dom Dobry" i Kasper Bajon za "Heweliusza" zostali laureatami Nagród Gildia Scenarzystów Polskich za scenariusz filmu i serialu. Nagrodę za całokształt twórczości odebrał Cezary Harasimowicz. Nagroda specjalna trafiła do Andrzeja Mellina. Nagroda dziennikarska – do Michała Oleszczyka.
Gildia Scenarzystów Polskich wręczyła nagrody
Wręczone już po raz czwarty Nagrody GSP mają na celu promowanie pracy scenarzystek i scenarzystów oraz podkreślenie ich roli w procesie twórczym, a więc i wzmocnienie ich pozycji na rynku filmowym. Służą podniesieniu świadomości tego zawodu w branży i wśród widzów. Laureaci wyłaniani są w głosowaniu członków i członkiń Gildii. Nagrodę Gildii Scenarzystów Polskich za Scenariusz Pełnometrażowego Filmu Fabularnego otrzymał Wojciech Smarzowski za "Dom dobry".
– "Dom dobry" to mocne kino, które żąda bezwarunkowej empatii. Albo decydujesz się wejść za bohaterką w piekielną pętlę złudnych nadziei i brutalnej przemocy albo zamykasz oczy i oceniasz
– pisze o filmie członkini Gildii Ewa Ratusińska.
Wojciech Smarzowski z nagrodą GSP fot. Katarzyna Średnicka/GSPNagroda GSP za Scenariusz Serialu Fabularnego trafiła do Kaspra Bajona za "Heweliusza". – Majstersztyk scenariuszowy, genialnie łączący osobiste dramaty bohaterów z prawdą historycznych wydarzeń. Ten serial udowadnia, że jesteśmy w stanie robić w Polsce seriale na najwyższym, światowym poziomie
– czytamy w wypowiedzi Angeliki Olszewskiej z GSP.
Kasper Bajon z nagrodą GSP fot. Katarzyna Średnicka/GSPNagrodę za całokształt twórczości odebrał na sobotniej gali Cezary Harasimowicz. –To jeden z najważniejszych polskich scenarzystów i pisarzy, autor scenariuszy filmowych i telewizyjnych, powieści oraz słuchowisk radiowych. Jego twórczość od lat kształtuje sposób opowiadania historii na ekranie
– uzasadniła swój wybór Gildia. Harasimowicz
jest m.in. autorem scenariusza do kultowego filmu "Bandyta
" w reżyserii Macieja Dejczera
, współtwórcą serialu "Ekstradycja
", a także autorem licznych książek i scenariuszy filmowych.
Cezary Harasimowicz fot. Katarzyna Średnicka/GSPLaureatem Nagrody Gildii Scenarzystów Polskich za zasługi dla scenariopisarstwa został Andrzej Mellin, scenarzysta i pedagog, a także aktor i reżyser, związany ze Szkołą Filmową w Łodzi, gdzie dwukrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału Reżyserii.
– Tym wyróżnieniem nagradzamy nią ludzi, którzy są dla scenarzystów ważni, poprawiają sytuację scenarzystów i podnoszą ich kwalifikacje zawodowe. Andrzej Mellin to niestrudzony nauczyciel, twórca Wydziału Scenariopisarstwa Szkoły Filmowej w Łodzi, przewodnik w scenariopisarskim świecie, który nie narzuca drogi, lecz podąża nią wraz ze swoimi uczniami. Jest z pewnością jednym z filarów scenariopisarskiego uniwersum w Polsce
– mówi Maciej Sobczyk, przewodniczący zarządu Gildii.
Grzegorz Łoszewski, Andrzej Mellin fot. Katarzyna Średnicka/GSP
Po raz pierwszy wręczono też wyróżnienie dla przedstawicieli mediów, którzy dostrzegają wagę scenariusza i jego rolę w procesie tworzenia filmu lub serialu. Nagroda Gildii Scenarzystów Polskich dla dziennikarza lub dziennikarki za traktowanie zawodu scenarzysty z należytym szacunkiem powędrowała natomiast do Michała Oleszczyka, autora podcastu Spoilermaster.
– Dziękujemy za to, że pomagacie nam być słyszanymi
– podkreśla Gildia, dziękując wszystkim nominowanym w tej kategorii dziennikarzom i dziennikarkom.
Michał Oleszczyk fot. Katarzyna Średnicka/GSP
Powstała w 2019 roku Gildia Scenarzystów Polskich (GSP) to organizacja działająca na rzecz środowiska scenopisarskiego, która reprezentuje interesy zawodowe i dąży do poprawy warunków pracy scenarzystów w Polsce. Jej celem jest ochrona praw autorskich, poprawa pozycji i promocji tego zawodu, edukacja i integracja branżowa oraz ustanawianie standardów jeśli chodzi o oznaczenie autorstwa scenariusza zgodnie z zasadami przyjętymi w Unii Europejskiej.