"Słowianie": Wojciech Smarzowski szykuje aż dwa filmy! Wiemy, kiedy premiera

Po współczesnym "Domu dobrym" Wojciech Smarzowski postanowił, że jego kolejny reżyserski projekt rozegra się w dalekiej przeszłości. Dwuczęściowy projekt filmowy przeniesie widzów ponad tysiąc lat wstecz, a więc w czasy Słowian oraz Mieszka I. Premiera? 2028 rok.
Smarzowski przygotowuje projekt o Mieszku I
Choć temat historii Słowian i pierwszego władcy Polski może na pierwszy rzut oka wydawać się daleki od zainteresowań Wojciecha Smarzowskiego
, twórca jest aktywnie związany z projektem już od dziesięciu lat. Mimo że o produkcji było przez długi czas cicho, sam współtwórca scenariusza produkcji Wojciech Rzehak
("Kler
") przypomniał o jej realizacji we wczorajszym wywiadzie dla Wyborczej.
Słowo "projekt" pada tu nieprzypadkowo – Smarzowski
i Rzehak
zamiast jednego filmu przygotują bowiem aż dwie produkcje o polskich Słowianach. Po dekadzie zmian koncepcji twórcy uznali, że zamiast początkowo planowego serialu czy filmowej trylogii wolą stworzyć jedną opowieść podzieloną na dwie części. Ich robocze tytuły to na tę chwilę "Swadźba" oraz "Chrzest". Pierwszy jest nazwą staropolskiego ceremoniału zaślubin. Drugi odsyła nas już bezpośrednio do historycznego wydarzenia z roku 966. Obie produkcje mają trafić na ekrany rodzimych kin tego samego dnia, zachęcając tym samym do traktowania ich jako jednego, rozdzielonego przerwą seansu.
W wywiadzie dla Wyborczej Rzehak
opowiada, że nowa, dwuczęściowa produkcja będzie złożona z trzech zasadniczych warstw: historyczno-politycznej (budowanie polskiej państwowości), przygodowej ("awanturniczej") oraz religijno-społecznej – skoncentrowanej wokół wierzeń, obrządków oraz zwyczajów Słowian. Ta ostatnia ma być szczególnie ważna dla Wojciecha Smarzowskiego
. Jego nowy projekt ma przedstawić widzom portret ówczesnej obyczajowości, a poza tytułową swadźbą mamy zobaczyć także Szczodre Gody, tryznę czy Noc Kupały. Całość rozpostarta będzie też na przestrzeni całego roku, pokazując zrośnięcie się życia społeczności z rytmem natury – tropem "Chłopów
" Stanisława Reymonta
.
Akcja filmu ma rozpocząć się w latach 963-964, po dwóch przegranych bitwach Mieszka z okolicznymi plemionami. Scenarzysta między słowami zdradza jednak, że to być może nie pierwszy władca Polski zostanie głównym bohaterem produkcji. Zawarte w tytule drugiego filmu wesele nie będzie ceremonią zaślubin Mieszka z Dobrawą, a bohatera kryjącego się za imieniem Wojbor. Czy to właśnie na nim oprze się ciężar słowiańskiej opowieści Smarzowskiego
i Rzehaka
? Scenarzysta na ten temat na razie milczy.
Rok 2028 jako moment premiery obu filmów jest życzeniem samych twórców. W tym momencie projekt nie ma jeszcze wybranych aktorów, a scenariusz ciągle jest udoskonalany. W przygotowaniu są filmowe kostiumy, uzbrojenie oraz plany budowy grodów Mieszka, w których toczyć będzie się spora część akcji produkcji.
