Newsy Wojciech Smarzowski zachęca do badań. Zobaczcie jego spot z gwiazdami
news

Wojciech Smarzowski zachęca do badań. Zobaczcie jego spot z gwiazdami

https://www.filmweb.pl/news/Wojciech+Smarzowski+zach%C4%99ca+do+bada%C5%84.+Zobaczcie+jego+spot+z+gwiazdami-168558
Wojciech Smarzowski zachęca do badań. Zobaczcie jego spot z gwiazdami
Po raz pierwszy w swojej karierze Wojciech Smarzowski wykorzystuje język kina do opowiedzenia historii dotyczącej zdrowia publicznego. Reżyser znany z bezkompromisowego podejmowania trudnych tematów społecznych tym razem kieruje uwagę widzów na problem, który dotyczy tysięcy Polaków, ale wciąż pozostaje niemal niewidoczny. 

To nie jest klasyczna kampania zdrowotna, ale krótkometrażowy projekt społeczny, który pobudza wyobraźnię, wytrąca z komfortu i zmusza do refleksji nad własnym zdrowiem. W świecie wykreowanym przez Wojtka Smarzowskiego pozornie nieistotny kaszel staje się głównym bohaterem – dźwiękiem, który przerywa pracę filmowej ekipy, rozbija narrację i ostatecznie staje się metaforą objawu, który potrafi brutalnie przerywać ujęcie, a poza planem nawet... życie.
 
Zrobiłem ten spot na zdrowie dla wszystkich. Dlatego zobaczcie, a potem, jak potrzeba, idziecie się badać! – mówi Wojtek Smarzowski, reżyser i autor scenariusza spotu.


Przewlekły kaszel – nasz główny bohater – może być bowiem sygnałem poważnych schorzeń, w tym chorób śródmiąższowych płuc (ILD) – grupy ponad 200 chorób, z których część może prowadzić do włóknienia tkanki płucnej. Jedną z ich postaci jest idiopatyczne włóknienie płuc (IPF), choroba o poważnym rokowaniu – często porównywanym do raka płuca. Choroby te przez długi czas mogą rozwijać się niemal niezauważenie, a ich objawy – kaszel, duszność, zmęczenie czy gorsza tolerancja wysiłku – są często mylone z infekcją, alergią, konsekwencjami wieloletniego palenia czy naturalnym procesem starzenia.

Na ekranie m.in. Katarzyna Herman, Eryk Lubos i Piotr Witkowski. Zobaczcie sami:




Powiązane artykuły Wojciech Smarzowski

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2027: Kryzys wiary kontra walka o życie dziecka

Festiwale i nagrody Filmy

WENECJA 2026: Polska, Gaza, Musk – czyli świat

Filmy

Wiemy, kto nie boi się grać w filmie Woody'ego Allena

14 komentarzy
Seriale

Trwają zdjęcia do nowego "Prison Break". Pokazano zapowiedzi

5 komentarzy
Filmy Wideo

Alec Baldwin oskarżony o śmierć operatorki. Zobacz zwiastun dokumentu

3 komentarze
VOD Seriale

Co dalej z "Ransom Canyon"? Netflix podjął decyzję

Festiwale i nagrody Filmy

Wenecja: Dokument o atakach Izraela w Gazie pobił rekord

35 komentarzy