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Woody Allen gotowy do zdjęć. Jest obsada. Co wiemy o filmie?

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Woody+Allen+gotowy+do+zdj%C4%99%C4%87.+Jest+obsada.+Co+wiemy+o+filmie-168882
Woody Allen gotowy do zdjęć. Jest obsada. Co wiemy o filmie?
źródło: Forum
autor: ABACA
Nowy film Woody'ego Allena coraz bliżej. 90-letni reżyser jest w Madrycie, gdzie przygotowuje się do realizacji swojego pięćdziesiątego pierwszego pełnego metrażu. Allen zorganizował konferencję, w której ujawnił kilka szczegółów projektu. Wciąż jednak nie znamy jego tytułu.
   

Woody Allen twierdzi, że ma składniki na dobry film




To komedia z elementami romansu, intrygi i niewierności, wszystkimi składnikami, które moim zdaniem zawsze ułożą się w świetną historię. Myślę, że mam tu składniki na bardzo dobry film – ale to się jeszcze okaże. Teraz czeka mnie trudna część. Muszę nakręcić film i złożyć go do kupy, a efekt musi dorosnąć do moich oczekiwań. Nie wiadomo czy tak będzie, ale zrobię, co mogę, powiedział Allen.
   
Zdjęcia ruszają 5 października i potrwają sześć tygodni. Budżet wynosi 14 milionów dolarów. Allen dostał pieniądze od miasta w zamian za to, że Madryt będzie ważną częścią fabuły.

Autorem zdjęć będzie stały współpracownik Pedro Almodóvara José Luis Alcaine. Zastąpił on Vittoria Storaro, z którym Allen pracował przy swoich ostatnich filmach.

W obsadzie są Alexi Wasser i Jemima Jo Kirke, których udział ujawniono w zeszłym miesiącu. Teraz poznaliśmy resztę aktorów. W filmie zagrają również Marton Csokas, Jakob Oftebro i Peter Vives.

Wasser, najlepiej znana ze swojego filmu "Messy", zdążyła już zerwać z aktorstwem – i wtedy zadzwonił Allen. Tak opisała swoją reakcję na telefon: Po zemdleniu wzięłam udział w castingu i kiedy dostałam rolę, zemdlałam ponownie. Czuję, że całe życie przygotowywałam się do udziału w jednym z jego filmów.

Ostatni film Allena to na dzień dzisiejszy "Niewierni w Paryżu" z 2023 roku.

"Niewierni w Paryżu" – zwiastun


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