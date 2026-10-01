Woody Allen gotowy do zdjęć. Jest obsada. Co wiemy o filmie?

Nowy film Woody'ego Allena coraz bliżej. 90-letni reżyser jest w Madrycie, gdzie przygotowuje się do realizacji swojego pięćdziesiątego pierwszego pełnego metrażu. Allen zorganizował konferencję, w której ujawnił kilka szczegółów projektu. Wciąż jednak nie znamy jego tytułu.
Woody Allen twierdzi, że ma składniki na dobry film To komedia z elementami romansu, intrygi i niewierności, wszystkimi składnikami, które moim zdaniem zawsze ułożą się w świetną historię. Myślę, że mam tu składniki na bardzo dobry film – ale to się jeszcze okaże. Teraz czeka mnie trudna część. Muszę nakręcić film i złożyć go do kupy, a efekt musi dorosnąć do moich oczekiwań. Nie wiadomo czy tak będzie, ale zrobię, co mogę
, powiedział Allen.
Zdjęcia ruszają 5 października i potrwają sześć tygodni. Budżet wynosi 14 milionów dolarów. Allen
dostał pieniądze od miasta w zamian za to, że Madryt będzie ważną częścią fabuły.
Autorem zdjęć będzie stały współpracownik Pedro Almodóvara José Luis Alcaine
. Zastąpił on Vittoria Storaro
, z którym Allen
pracował przy swoich ostatnich filmach.
W obsadzie są Alexi Wasser
i Jemima Jo Kirke
, których udział ujawniono w zeszłym miesiącu. Teraz poznaliśmy resztę aktorów. W filmie zagrają również Marton Csokas
, Jakob Oftebro
i Peter Vives
. Wasser
, najlepiej znana ze swojego filmu "Messy
", zdążyła już zerwać z aktorstwem – i wtedy zadzwonił Allen
. Tak opisała swoją reakcję na telefon: Po zemdleniu wzięłam udział w castingu i kiedy dostałam rolę, zemdlałam ponownie. Czuję, że całe życie przygotowywałam się do udziału w jednym z jego filmów.
Ostatni film Allena
to na dzień dzisiejszy "Niewierni w Paryżu
" z 2023 roku.
"Niewierni w Paryżu" – zwiastun