Wiemy, kto nie boi się grać w filmie Woody'ego Allena

Niedawno informowaliśmy o tym, że Woody Allen przymierza się do realizacji kolejnego filmu. Teraz wiemy już, kto zagra w nim główne role.
Madryt płaci za nowy film Allena
Nowy film Allena nie ma jeszcze tytułu. Wiadomo jednak, że będzie miał w nazwie "Madryt", ponieważ miasto wsparło budżet produkcji kwotą 3 milionów euro i jednym z warunków było uwzględnienie nazwy miasta w tytule filmu.
Choć obraz realizowany będzie w Hiszpanii, ma powstać w języku angielskim. To dlatego w głównych rolach zobaczymy anglojęzyczne aktorki. Są to:
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wejdzie na plan nowego filmu w październiku. Poza miejscem akcji na razie nie wiemy na jego temat nic.
Ostatnim filmem w dorobku reżysera pozostaje nakręcony we Francji dramat "Niewierni w Paryżu"
z 2023 roku. W Hiszpanii Allen
pracował już kilkukrotnie. Ostatni raz przy okazji komedii "Hiszpański romans
", której akcja rozgrywała się na tle festiwalu filmowego w San Sebastian.
Zwiastun filmu "Hiszpański romans"