Newsy Filmy Wiemy, kto nie boi się grać w filmie Woody'ego Allena
Filmy

Wiemy, kto nie boi się grać w filmie Woody'ego Allena

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Woody+Allen+kr%C4%99ci+nowy+film.+Znamy+g%C5%82%C3%B3wne+gwiazdy-168554
Wiemy, kto nie boi się grać w filmie Woody'ego Allena
źródło: Getty Images
autor: Europa Press News
Niedawno informowaliśmy o tym, że Woody Allen przymierza się do realizacji kolejnego filmu. Teraz wiemy już, kto zagra w nim główne role.

Madryt płaci za nowy film Allena

Nowy film Allena nie ma jeszcze tytułu. Wiadomo jednak, że będzie miał w nazwie "Madryt", ponieważ miasto wsparło budżet produkcji kwotą 3 milionów euro i jednym z warunków było uwzględnienie nazwy miasta w tytule filmu.

Choć obraz realizowany będzie w Hiszpanii, ma powstać w języku angielskim. To dlatego w głównych rolach zobaczymy anglojęzyczne aktorki. Są to:

04.jpg Getty Images © John Nacion


05.jpg Getty Images © Nina Franova


Woody Allen wejdzie na plan nowego filmu w październiku. Poza miejscem akcji na razie nie wiemy na jego temat nic.

Ostatnim filmem w dorobku reżysera pozostaje nakręcony we Francji dramat "Niewierni w Paryżu" z 2023 roku. W Hiszpanii Allen pracował już kilkukrotnie. Ostatni raz przy okazji komedii "Hiszpański romans", której akcja rozgrywała się na tle festiwalu filmowego w San Sebastian.

Zwiastun filmu "Hiszpański romans"




Powiązane artykuły Alexi Wasser

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Wojciech Smarzowski zachęca do badań. Zobaczcie jego spot z gwiazdami

Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2027: Kryzys wiary kontra walka o życie dziecka

Festiwale i nagrody Filmy

WENECJA 2026: Polska, Gaza, Musk – czyli świat

Seriale

Trwają zdjęcia do nowego "Prison Break". Pokazano zapowiedzi

5 komentarzy
Filmy Wideo

Alec Baldwin oskarżony o śmierć operatorki. Zobacz zwiastun dokumentu

3 komentarze
VOD Seriale

Co dalej z "Ransom Canyon"? Netflix podjął decyzję

Festiwale i nagrody Filmy

Wenecja: Dokument o atakach Izraela w Gazie pobił rekord

28 komentarzy