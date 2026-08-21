Woody Allen powraca! Swój kolejny film już niebawem nakręci w Madrycie

90-letni Woody Allen już niedługo pojawi się na planie zdjęciowym swojego kolejnego filmu. Jak donosi hiszpański dziennik El Mundo, reżyser rozpocznie pracę na planie dokładnie 5 października tego roku w Madrycie. Będzie to dla niego powrót do kina po ponad trzech latach przerwy – jednej z najdłuższych w reżyserskiej karierze.
Nowy film Woody'ego Allena – co wiemy?
51. film w bogatym dorobku Woody'ego Allena
nie ma jeszcze oficjalnego tytułu. Co jednak ciekawe, w jego doborze twórca nie może dać się porwać wodzy fantazji. Reżyser dostał bowiem od lokalnych władz łącznie 3 miliony euro na produkcję w zamian za spełnienie jednego warunku: nazwa miasta musi pojawić się w tytule.
Po połowie do budżetu filmu dołożyły się Wspólnota Autonomiczna Madrytu oraz Rada Miasta.
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Łączny budżet produkcji ma wynieść 12 milionów dolarów, podobnie jak w przypadku poprzedzających nowy projekt "Niewiernych w Paryżu
". W tej chwili zarówno fabuła, jak i potencjalna obsada aktorska pozostają tajemnicą. Biorąc pod uwagę miejsce akcji, fani liczą, że w projekcie mogą pojawić się Javier Bardem oraz Penélope Cruz.
Para nie tylko wystąpiła w przeszłości w "Vicky Cristina Barcelona
", ale pozostaje też sojusznikiem Allena
w obliczu zarzutów o nadużycia seksualne wobec adoptowanej córki, Dylan Farrow
.
O tym, że Allen
planuje powrót do Hiszpanii po tym, jak nie udało się zapewnić finansowania dla projektu planowanego we Włoszech, pisaliśmy już wcześniej
. Wtedy wyglądało jednak, że reżyser nakręci swój film w Barcelonie – to jednak również się nie udało. Do trzech razy sztuka: ostatecznie padło na Madryt, choć nie jest jasne, czy film powstanie w języku hiszpańskim, czy angielskim. Allen pracował ostatnio w Hiszpanii relatywnie niedawno.
To tam nakręcił powiązany z festiwalem w San Sebastian "Hiszpański romans"
z 2020 roku. Oczywiście również w Hiszpanii powstała "Vicky Cristina Barcelona"
. W ostatnim czasie Allen
nieregularnie kręci swoje projekty w Europie. Ostatni nowojorski film spod jego ręki wyszedł w 2019 roku ("W deszczowy dzień w Nowym Jorku
") i od tego czasu twórca nie może znaleźć odpowiedniego finansowania w swojej małej ojczyźnie.
"Niewierni w Paryżu" – zwiastun filmu