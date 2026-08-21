Newsy Filmy Woody Allen powraca! Swój kolejny film już niebawem nakręci w Madrycie
Filmy

Woody Allen powraca! Swój kolejny film już niebawem nakręci w Madrycie

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Woody+Allen+powraca+Sw%C3%B3j+kolejny+film+ju%C5%BC+niebawem+nakr%C4%99ci+w+Madrycie-168161
Woody Allen powraca! Swój kolejny film już niebawem nakręci w Madrycie
źródło: Getty Images
autor: Europa Press News
90-letni Woody Allen już niedługo pojawi się na planie zdjęciowym swojego kolejnego filmu. Jak donosi hiszpański dziennik El Mundo, reżyser rozpocznie pracę na planie dokładnie 5 października tego roku w Madrycie. Będzie to dla niego powrót do kina po ponad trzech latach przerwy – jednej z najdłuższych w reżyserskiej karierze.

Nowy film Woody'ego Allena – co wiemy?



51. film w bogatym dorobku Woody'ego Allena nie ma jeszcze oficjalnego tytułu. Co jednak ciekawe, w jego doborze twórca nie może dać się porwać wodzy fantazji. Reżyser dostał bowiem od lokalnych władz łącznie 3 miliony euro na produkcję w zamian za spełnienie jednego warunku: nazwa miasta musi pojawić się w tytule. Po połowie do budżetu filmu dołożyły się Wspólnota Autonomiczna Madrytu oraz Rada Miasta.

GettyImages-2241512104.jpg Getty Images © Bruce Glikas


Łączny budżet produkcji ma wynieść 12 milionów dolarów, podobnie jak w przypadku poprzedzających nowy projekt "Niewiernych w Paryżu". W tej chwili zarówno fabuła, jak i potencjalna obsada aktorska pozostają tajemnicą. Biorąc pod uwagę miejsce akcji, fani liczą, że w projekcie mogą pojawić się Javier Bardem oraz Penélope Cruz. Para nie tylko wystąpiła w przeszłości w "Vicky Cristina Barcelona", ale pozostaje też sojusznikiem Allena w obliczu zarzutów o nadużycia seksualne wobec adoptowanej córki, Dylan Farrow.
  
O tym, że Allen planuje powrót do Hiszpanii po tym, jak nie udało się zapewnić finansowania dla projektu planowanego we Włoszech, pisaliśmy już wcześniej. Wtedy wyglądało jednak, że reżyser nakręci swój film w Barcelonie – to jednak również się nie udało. Do trzech razy sztuka: ostatecznie padło na Madryt, choć nie jest jasne, czy film powstanie w języku hiszpańskim, czy angielskim.
   
Allen pracował ostatnio w Hiszpanii relatywnie niedawno. To tam nakręcił powiązany z festiwalem w San Sebastian "Hiszpański romans" z 2020 roku. Oczywiście również w Hiszpanii powstała "Vicky Cristina Barcelona". W ostatnim czasie Allen nieregularnie kręci swoje projekty w Europie. Ostatni nowojorski film spod jego ręki wyszedł w 2019 roku ("W deszczowy dzień w Nowym Jorku") i od tego czasu twórca nie może znaleźć odpowiedniego finansowania w swojej małej ojczyźnie. 

"Niewierni w Paryżu" – zwiastun filmu



Powiązane artykuły Woody Allen

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Wrócimy do "Sterling Point"? Prime Video podjęło decyzję

Seriale

Wiemy, kiedy wrócą "Yellowjackets". 4. sezon będzie ostatni

Filmy

Wybierz film z Billem Murrayem na pokaz w Iluzjonie 30 września

Seriale

3. sezon "The Pitt" coraz bliżej. Kogo zobaczymy na ekranie?

VOD Seriale

Jaki los czeka "Niebieskookiego samuraja"?

Seriale Filmy

Marvel kasuje "Wonder Mana", Wonder Man krytykuje Marvela

7 komentarzy
Filmy

Batmobil kręci bączki. Nowości z planu "Batmana 2"

1 komentarz