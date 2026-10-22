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Woody Harrelson i Adam McKay uderzają w koncerny paliwowe satyryczną reklamą

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Woody+Harrelson+i+Adam+McKay+uderzaj%C4%85+w+koncerny+paliwowe+satyryczn%C4%85+reklam%C4%85-169257
Woody Harrelson i Adam McKay uderzają w koncerny paliwowe satyryczną reklamą
źródło: Getty Images
autor: Maya Dehlin
Wiele wskazuje na to, że Adam McKay i Alejandro González Iñárritu myślą podobnie, a porównania "Diggera" i "Nie patrz w górę" mają nagle jeszcze więcej sensu. Po niedawnej premierze satyry o pozbawionym autorefleksji właścicielu korporacji naftowej z Tomem Cruisem, twórca "Big Short" przedstawił wczoraj swoją krótką, fikcyjną "reklamę" firmy Exxon, jednego z amerykańskich gigantów paliwowych. Reklama łączy działalność korporacji z rosnącym na sile El Niño – anomalią klimatyczną, która napędza fale upałów i ekstremalne zjawiska pogodowe na całym świecie. Głosem tego wyjątkowego spotu został Woody Harrelson.

Reklama McKaya i Harrelsona – zobacz





Reklama poświęcona El Niño – co wiemy?



Przed kilkunastoma godzinami w serwisie YouTube pojawiło się wideo zatytułowane po prostu: "New Exxon El Niño Commercial". Wbrew tytułowi nie jest to jednak prawdziwa reklama firmy Exxon, a blisko trzyminutowa, jadowita satyra obwiniająca ten paliwowy koncern. Choć głos narratora Harrelsona pozostaje niezmiennie spokojny, uśmiechnięte twarze i rajskie krajobrazy prędko zostają zastąpione ujęciami skutków katastrof klimatycznych. 

Oczywiście pojawi się mnóstwo szukania winnych i wytykania palcami. Dlatego my w Exxon chcemy upewnić się, że obarczycie winą właściwe osoby – na przykład biednych imigrantów i uchodźców – słyszymy między innymi w toku narracji. Im dalej w materiał, tym bardziej oczywistym oskarżeniem się ono staje.

GettyImages-1387571361.jpg Getty Images © Frazer Harrison
Twórca reklamy, Adam McKay


Nic w tym zresztą dziwnego. Specjaliści z Amerykańskiej Agencji ds. Oceanów i Atmosfery szacują wysokie prawdopodobieństwo wystąpienie "historycznego zjawiska, które siłą przebije dotychczasowe rekordy El Niño sięgające 1950 roku". Anomalia klimatyczna już zdążyła podnieść poziom wód morskich o 15-30 centymetrów wzdłuż zachodniego wybrzeża USA. Sytuacja sprzyja rozwijaniu się powodzi, erozji plaż oraz huraganów w tamtych okolicach. Naukowcy przekonują, że najgorszy etap El Niño dopiero jednak nadejdzie.

Adam McKay zaangażowany jest w sprawę El Niño już od kilku miesięcy, a opublikowana wczoraj ironiczna reklama jest jednym z efektów tego zaangażowania. W lecie tego roku udostępnił także list otwarty oraz petycję, których celem było wywołanie dyskusji na temat przyczyn i potencjalnych skutków nadchodzącego zjawiska. Pod apelem podpisało się wiele twarzy amerykańskiej popkultury. Poza McKayem i Harrelsonem byli to między innymi: Mark Ruffalo, Joaquin Phoenix, Jane Fonda, Rory Kennedy czy Javier Bardem.

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