Woody Harrelson i Adam McKay uderzają w koncerny paliwowe satyryczną reklamą

Wiele wskazuje na to, że Adam McKay i Alejandro González Iñárritu myślą podobnie, a porównania "Diggera" i "Nie patrz w górę" mają nagle jeszcze więcej sensu. Po niedawnej premierze satyry o pozbawionym autorefleksji właścicielu korporacji naftowej z Tomem Cruisem, twórca "Big Short" przedstawił wczoraj swoją krótką, fikcyjną "reklamę" firmy Exxon, jednego z amerykańskich gigantów paliwowych. Reklama łączy działalność korporacji z rosnącym na sile El Niño – anomalią klimatyczną, która napędza fale upałów i ekstremalne zjawiska pogodowe na całym świecie. Głosem tego wyjątkowego spotu został Woody Harrelson.
Reklama McKaya i Harrelsona – zobacz
Reklama poświęcona El Niño – co wiemy?
Przed kilkunastoma godzinami w serwisie YouTube pojawiło się wideo zatytułowane po prostu: "New Exxon El Niño Commercial"
. Wbrew tytułowi nie jest to jednak prawdziwa reklama firmy Exxon, a blisko trzyminutowa, jadowita satyra obwiniająca ten paliwowy koncern. Choć głos narratora Harrelsona
pozostaje niezmiennie spokojny, uśmiechnięte twarze i rajskie krajobrazy prędko zostają zastąpione ujęciami skutków katastrof klimatycznych. Oczywiście pojawi się mnóstwo szukania winnych i wytykania palcami. Dlatego my w Exxon chcemy upewnić się, że obarczycie winą właściwe osoby – na przykład biednych imigrantów i uchodźców
– słyszymy między innymi w toku narracji. Im dalej w materiał, tym bardziej oczywistym oskarżeniem się ono staje.
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Twórca reklamy, Adam McKay
Nic w tym zresztą dziwnego. Specjaliści z Amerykańskiej Agencji ds. Oceanów i Atmosfery szacują wysokie prawdopodobieństwo wystąpienie "historycznego zjawiska, które siłą przebije dotychczasowe rekordy El Niño sięgające 1950 roku"
. Anomalia klimatyczna już zdążyła podnieść poziom wód morskich o 15-30 centymetrów wzdłuż zachodniego wybrzeża USA. Sytuacja sprzyja rozwijaniu się powodzi, erozji plaż oraz huraganów w tamtych okolicach. Naukowcy przekonują, że najgorszy etap El Niño dopiero jednak nadejdzie. Adam McKay
zaangażowany jest w sprawę El Niño już od kilku miesięcy, a opublikowana wczoraj ironiczna reklama jest jednym z efektów tego zaangażowania. W lecie tego roku udostępnił także list otwarty oraz petycję, których celem było wywołanie dyskusji na temat przyczyn i potencjalnych skutków nadchodzącego zjawiska. Pod apelem podpisało się wiele twarzy amerykańskiej popkultury. Poza McKayem
i Harrelsonem
byli to między innymi: Mark Ruffalo
, Joaquin Phoenix
, Jane Fonda
, Rory Kennedy
czy Javier Bardem
.