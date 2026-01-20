Newsy Seriale Inne Dlaczego Harrelson chciał uderzyć McConaugheya na planie "Detektywa"?
Dlaczego Harrelson chciał uderzyć McConaugheya na planie "Detektywa"?

źródło: Materiały prasowe
Matthew McConaughey pojawił się niedawno w podcaście "Where Everybody Knows Your Name", prowadzonym przez Woody'ego Harrelsona i Teda Dansona. Rozmowa zeszła na wspomnienia z planu pierwszego sezonu "Detektywa", a Harrelson przyznał, że praca z kolegą bywała wyjątkowo frustrująca.

Za kulisami "Detektywa"




Powodem okazuje się metodyczne aktorstwo McConaugheya. Harrelson opowiedział, że jego ekranowy partner praktycznie nie wychodził z roli Rusta Cohle'a, nawet w przerwie między zdjęciami. "Wiele razy chciałem uderzyć tego sku*wiela. Byłem wściekły, bo bez przerwy grał tę postać".

W pierwszym sezonie "Detektywa" aktorzy wcielili się w policjantów prowadzących śledztwo w sprawie seryjnego mordercy na prowincji Luizjany. McConaughey tłumaczy, że dystans i milczenie między ujęciami pomagały mu utrzymać odpowiedni stan emocjonalny bohatera. Harrelson próbował wtedy "rozruszać" ich relację na planie i wrócić do bardziej partnerskiego, swobodnego stylu grania, z którego obaj byli znani wcześniej (razem wystąpili w komediach "Ed TV" oraz "Surfer"). Aktor przyznał, że na etapie przygotowań obawiał się, iż całość będzie zbyt ciężka i ponura, dlatego sugerował, by wpleść w historię odrobinę lżejszych tonów. McConaughey nie był jednak entuzjastą tego pomysłu i konsekwentnie trzymał się wizji surowego, mrocznego klimatu. 

Ostatecznie pierwszy sezon "Detektywa" przyjął się doskonale i zdobył pięć nagród Emmy. Nie zapowiada się jednak, by Harrelson i McConaughey mieli kiedykolwiek powrócić do swoich ról - ten pierwszy w jednym z wywiadów stwierdził, że historia ich bohaterów została domknięta w idealnym momencie. 

"Detektyw" - zwiastun



Detektyw  (2014)

 Detektyw

