Dlaczego Harrelson chciał uderzyć McConaugheya na planie "Detektywa"?

Matthew McConaughey pojawił się niedawno w podcaście "Where Everybody Knows Your Name", prowadzonym przez Woody'ego Harrelsona i Teda Dansona. Rozmowa zeszła na wspomnienia z planu pierwszego sezonu "Detektywa", a Harrelson przyznał, że praca z kolegą bywała wyjątkowo frustrująca.
Za kulisami "Detektywa"
Powodem okazuje się metodyczne aktorstwo McConaugheya
. Harrelson
opowiedział, że jego ekranowy partner praktycznie nie wychodził z roli Rusta Cohle'a
, nawet w przerwie między zdjęciami. "Wiele razy chciałem uderzyć tego sku*wiela. Byłem wściekły, bo bez przerwy grał tę postać"
.
W pierwszym sezonie "Detektywa
" aktorzy wcielili się w policjantów prowadzących śledztwo w sprawie seryjnego mordercy na prowincji Luizjany. McConaughey
tłumaczy, że dystans i milczenie między ujęciami pomagały mu utrzymać odpowiedni stan emocjonalny bohatera. Harrelson
próbował wtedy "rozruszać" ich relację na planie i wrócić do bardziej partnerskiego, swobodnego stylu grania, z którego obaj byli znani wcześniej (razem wystąpili w komediach "Ed TV
" oraz "Surfer
"). Aktor przyznał, że na etapie przygotowań obawiał się, iż całość będzie zbyt ciężka i ponura, dlatego sugerował, by wpleść w historię odrobinę lżejszych tonów. McConaughey nie był jednak entuzjastą tego pomysłu i konsekwentnie trzymał się wizji surowego, mrocznego klimatu.
Ostatecznie pierwszy sezon "Detektywa
" przyjął się doskonale i zdobył pięć nagród Emmy. Nie zapowiada się jednak, by Harrelson i McConaughey mieli kiedykolwiek powrócić do swoich ról - ten pierwszy w jednym z wywiadów stwierdził, że historia ich bohaterów została domknięta w idealnym momencie.
"Detektyw" - zwiastun