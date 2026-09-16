Worthington, Hemsworth i Delevingne w miłosnym trójkącie u Paula Schradera

Paul Schrader, o którym było ostatnio głośno w związku z jego eksperymentami z AI (Paul Schrader sprawił sobie "dziewczynę AI". "Zerwała" z nim po jednej rozmowie oraz Paul Schrader zrobi film z AI, bo żaden aktor nie chciał w nim zagrać) kręci kolejny film – jednak z prawdziwymi aktorami. W jego erotycznym thrillerze "Non Compos Mentis" zagrają Sam Worthington, Liam Hemsworth i Cara Delevingne.
"Non Compos Mentis" – erotyk z hollywoodzkimi gwiazdami
Tytuł filmu to łacińskie określenie oznaczające "niesprawny umysł". Historia skupi się na dwóch braciach pochodzących z uprzywilejowanej rodziny, którzy próbują poradzić sobie z demencją matki. Jeden jest cenionym nowojorskim prawnikiem, drugi – twardym spadkobiercą rodzinnego biznesu. Ich skomplikowana relacja zostaje wystawiona na próbę, gdy prawnik rozpoczyna romans z młodszą kobietą. Z czasem uczucie przeradza się w obsesję, a między bohaterami rozpoczyna się pełna zdrad i napięć walka o kontrolę nad rodzinną fortuną. Worthington
, Hemsworth
i Delevingne
wcielą się w bohaterów uwikłanych w miłosny trójkąt.
Getty Images © Pascal Le Segretain
Cara Delevingne
Zdjęcia mają rozpocząć się w przyszłym miesiącu w Nowym Jorku, a reżyser i autor scenariusza kompletuje właśnie pozostałą obsadę.
O projekcie po raz pierwszy poinformowano na początku roku. Wówczas wśród potencjalnych członków obsady wymieniano Caleba Landry’ego Jonesa
, Sarah Pidgeon
i Dianne Wiest
. Ostatecznie film otrzymał nowy zestaw nazwisk. Schrader
należy do grona cenionych amerykańskich scenarzystów i reżyserów. Za "Pierwszego reformowanego
" z Ethanem Hawkiem
otrzymał nominację do Oscara, a wcześniej współtworzył z Martinem Scorsese takie klasyki, jak "Taksówkarz
" i "Wściekły byk
". Jego najnowszy film, "The Basics Of Philosophy
", debiutował na tegorocznym festiwalu w Wenecji.