Would you be my neighbor? Dołącz do zespołu wolontariatu American Film Festival

Bez Was: nudne, jednakowe domki, sztampowe ogródki i ogólnie marazm. Z Wami: najlepsza przygoda tego lata – i to mimo że będzie już listopad. W tegorocznej identyfikacji graficznej festiwalu królują amerykańskie suburbia: zainspirowani tym kultowym pejzażem zapraszamy, żeby wprowadzić się na Americanowe przedmieścia i napisać razem z nami możliwie najlepszy scenariusz, który przyćmi wakacyjne blockbustery. Lub prościej: dołączcie do ekipy wolontariatu i róbcie z nami dobre rzeczy na 16. American Film Festival!
Fot. Alina Metelytsia-Kolisnyk
16. AFF rozgości się we Wrocławiu w dniach 6–11 listopada. W programie festiwalu znajdą się najnowsze i najlepsze filmy niezależne z USA, przeboje ze światowych festiwali (w tym z niedawno zakończonego festiwalu w Wenecji), Hollywood z górnej półki, kultowe klasyki i znane-nieznane mistrzynie oraz mistrzowie kina. Do Wrocławia przyjadą goście i gościnie z USA, w tym Susan Seidelman – będzie więc okazja, żeby na żywo poznać osoby tworzące świat amerykańskiego kina.
Do współpracy w ramach wolontariatu zapraszamy zarówno wytrawnych kinofilów i kinofilki, jak i osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z kinem; osoby zainteresowane szeroko rozumianą kulturą, otwarte na nowe doświadczenia i wyzwania. Jak zacząć przygodę z AFF-em? Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, określając w nim swoją dyspozycyjność i główne kierunki zainteresowań. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 11 października 2025, a o wynikach naboru poinformujemy drogą mailową od 21 października 2025.
Formularz znajdziecie TUTAJ
.
Na czym polega praca w ramach wolontariatu?
Osoby wolontariackie American Film Festival pomagają w przygotowaniu i realizacji wszystkich wydarzeń festiwalowych – tak, aby uczestnicy i goście mogli cieszyć się festiwalem i jego niepowtarzalną atmosferą. Pomoc wolontariuszy jest niezbędna przy obsłudze projekcji w kinie, podczas przygotowywania oprawy plastycznej festiwalu, organizacji widowni, w działaniach promocyjnych, czy przy obsłudze centrum festiwalowego. Osoby wolontariackie pracują według ustalonego harmonogramu, w systemie zmianowym i pod kierunkiem opiekuna.
Oto kilka ważnych informacji na temat tegorocznego naboru:
Osobą wolontariacką podczas tegorocznego festiwalu może zostać osoba w wieku powyżej 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców.
Wolontariat trwa w dniach 4–11 listopada i wymaga codziennej obecności w Kinie Nowe Horyzonty w tym okresie.
Aby zgłosić się na wolontariat należy wypełnić formularz, określając w nim swoją dyspozycyjność i główne kierunki zainteresowań.
Więcej o wolontariacie znajdziecie TUTAJ
.