Wracamy do Śródziemia! Będzie nowa gra. Od twórców "Kingdom Come: Deliverance"
Idzie nowe. Koncern medialny Embracer Group ogłosił dziś stworzenie nowej spółki Fellowship Entertainment. Będzie ona odpowiadać za takie marki jak: "Władca Pierścieni" i "Tomb Raider".

Warhorse Studios trafia do Śródziemia



Stworzenie Fellowship Entertainment podyktowane jest chęcią maksymalizacji zysków. Szefowie Embracer Group twierdzą, że obie marki ("Władca Pierścieni" i "Tomb Raider") na razie nie wykorzystują swojego potencjału.

Do Fellowship Entertainment zostanie włączone czeskie studio growe Warhorse Studios. Na X studio to już oficjalnie ogłosiło, że pracuje nad grą osadzoną w świecie wymyślonym przez Tolkiena. Studio zapowiada także kontynuowanie swojego najpopularniejszego cyklu, czyli "Kingdom Come: Deliverance".


O tym, że Warhorse Studios robi grę osadzoną w Śródziemiu, krążyły plotki już od jakiegoś czasu. Teraz zostało to oficjalnie potwierdzone.

Niestety studio nie podało praktycznie żadnych szczegółów. Wiemy jedynie tyle, że będzie to RPG w otwartym świecie.

Podział Embracer Group na dwie niezależne spółki został ogłoszony wraz z wynikami za czwarty kwartał, w którym odnotowano spadek sprzedaży netto o 24% rok do roku, choć część rozrywkowa zanotowała wzrost o 23%.



