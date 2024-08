Wracamy do świata "Pacific Rim"! W przygotowaniu serial-prequel

Mechy kontra kaiju. Witajcie w świecie "Pacific Rim"

Zwiastun "Pacific Rim"

O nowym projekcie na razie nic nie wiemy. Eric Heisserer dopiero zacznie go przygotowywać. Na chwilę obecną wiadomo jedynie, że będzie toTo widowisko rozgrywało się w alternatywnej rzeczywistości, w której w 2013 roku olbrzymie potwory – Kaiju − przybyłe z tajemniczego portalu na dnie Pacyfiku, zaczynają niszczyć ludzkie miasta. Kiedy tradycyjna broń staje się niewystarczająca, do walki z bestiami opracowany zostaje nowy rodzaj maszyn bojowych. Skuteczne w starciu z monstrami okazują się potężne roboty, zwane Jaegerami, sterowane jednocześnie przez dwóch pilotów, których umysły połączone są za pomocą specjalnego neuropomostu. Z czasem jednak ataki potworów stają się coraz częstsze, a bestie coraz większe i groźniejsze. Już nawet Jaegery przegrywają w starciu z Kaiju. Zapada decyzja o zamknięciu projektu finansowania maszyn. Jednak nie wszyscy mogą się z tym pogodzić...Dowódca programu Stacker Pentecost ( Idris Elba ) chce spróbować jeszcze jednego, ostatecznego ataku. Jego celem ma być portal przez który Kaiju przedostają się do naszego świata. Wierzy, że tylko zniszczenie przejścia może ocalić ludzkość przed zagładą. O pomoc prosi byłego pilota Jaegerów Raleigha Becketa ( Charlie Hunnam ), który 5 lat wcześniej, po śmierci brata, porzucił wojsko. Jego partnerką zostaje niedoświadczona, ale świetnie wyszkolona Mako Mori ( Rinko Kikuchi ) – przybrana córka Pentecosta. Razem mają pokierować legendarnym, choć pozornie przestarzałym, Jaegerem. Ta dwójka, to ostatnia nadzieja ludzkości w obliczu nadciągającej apokalipsy.Pierwotnie del Toro planował powrócić jako reżyser kontynuacji. Ostatecznie jednakpowstała pod okiem Stevena S. DeKnighta . W skład uniwersum wchodzi również serial anime platformy NetflixNowy serial powstaje dzięki podpisanej przez Erica Heisserera umowy o ramowej współpracy ze studiem Legendary. Heisserer to twórca związany z szeroko pojętą fantastyką i horrorami. Ma na swoim koncie scenariusze do. Najlepiej znany jest dzięki serialowi Netfliksa