Wreszcie! "Hades II" trafi do Xbox Game Pass

Kiedy "Hades II" trafi na Xbox Game Pass?

Zapowiedź gry "Hades II" na Xbox Game Pass

Oficjalna premiera grymiała miejsce we wrześniu ubiegłego roku. Wcześniej przez ponad rok gra funkcjonowała w ramach wczesnego dostępu.W kwietniu gra pojawi się w usłudze Xbox Game Pass.na Xbox Series X/S, Xbox on PC, Xbox Cloud, PS5, Xbox Play Anywhere i Xbox Game Pass.Jako nieśmiertelna Księżniczka Podziemi odkryjesz jeszcze większy i bardziej szczegółowy świat starożytnych mitów, a także zmierzysz się z siłami samego Tytana Czasu. Podczas wyprawy niejednokrotnie przyjdzie ci wykorzystać potęgę Olimpu, a przygoda, która na ciebie czeka, pełna jest niezliczonych wyzwań i niebezpieczeństw.Nasyć legendarny oręż Nocy pradawną magią i nie pozwól, by ktokolwiek stanął ci na drodze. Zyskaj niewyobrażalną wprost potęgę dzięki łasce wielu bóstw olimpijskich – od Apolla aż po samego Zeusa. Swoje umiejętności możesz rozwijać w niemal nieograniczony sposób!Zetknij się z dziesiątkami w pełni udźwiękowionych (w j. angielskim), charyzmatycznych postaci, wśród których zobaczysz zarówno nowe twarze, jak i starych znajomych. Zaprzyjaźnij się z nimi, wchodząc w wiele nowych interakcji, i daj się porwać niezliczonym wydarzeniom fabularnym.Podziemia zmieniają się z każdą twoją wizytą! Zawsze znajdziesz w nich nowe przygody, wyzwania, systemy ulepszeń i inne niespodzianki. Odkrywaj tajemnice Ołtarza Arkanów, oswajaj chowańce i wykorzystuj Narzędzia Niewidzialnych, aby zdobywać odczynniki, które przybliżą cię do osiągnięcia upragnionego celu.