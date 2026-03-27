Newsy Gry Wreszcie! "Hades II" trafi do Xbox Game Pass
Gry

Wreszcie! "Hades II" trafi do Xbox Game Pass

Insider-Gaming / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Wreszcie+%22Hades+II%22+trafi+do+Xbox+Game+Pass-165839
Wreszcie! &quot;Hades II&quot; trafi do Xbox Game Pass
Mamy dobrą wiadomość dla tych, którzy chcieliby zagrać w grę "Hades II", ale dotąd nie mieli ku temu okazji. Teraz to się zmieni, bo gra znajdzie się w usłudze Xbox Game Pass.

Kiedy "Hades II" trafi na Xbox Game Pass?



Oficjalna premiera gry "Hades II" miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku. Wcześniej przez ponad rok gra funkcjonowała w ramach wczesnego dostępu.

W kwietniu gra pojawi się w usłudze Xbox Game Pass. "Hades II" będzie dostępny od 14 kwietnia na Xbox Series X/S, Xbox on PC, Xbox Cloud, PS5, Xbox Play Anywhere i Xbox Game Pass.


Jako nieśmiertelna Księżniczka Podziemi odkryjesz jeszcze większy i bardziej szczegółowy świat starożytnych mitów, a także zmierzysz się z siłami samego Tytana Czasu. Podczas wyprawy niejednokrotnie przyjdzie ci wykorzystać potęgę Olimpu, a przygoda, która na ciebie czeka, pełna jest niezliczonych wyzwań i niebezpieczeństw. 

Nasyć legendarny oręż Nocy pradawną magią i nie pozwól, by ktokolwiek stanął ci na drodze. Zyskaj niewyobrażalną wprost potęgę dzięki łasce wielu bóstw olimpijskich – od Apolla aż po samego Zeusa. Swoje umiejętności możesz rozwijać w niemal nieograniczony sposób! 

Zetknij się z dziesiątkami w pełni udźwiękowionych (w j. angielskim), charyzmatycznych postaci, wśród których zobaczysz zarówno nowe twarze, jak i starych znajomych. Zaprzyjaźnij się z nimi, wchodząc w wiele nowych interakcji, i daj się porwać niezliczonym wydarzeniom fabularnym. 

Podziemia zmieniają się z każdą twoją wizytą! Zawsze znajdziesz w nich nowe przygody, wyzwania, systemy ulepszeń i inne niespodzianki. Odkrywaj tajemnice Ołtarza Arkanów, oswajaj chowańce i wykorzystuj Narzędzia Niewidzialnych, aby zdobywać odczynniki, które przybliżą cię do osiągnięcia upragnionego celu.  

Zapowiedź gry "Hades II" na Xbox Game Pass



