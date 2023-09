Wrzesień w CANAL+ online: "Belfer 3" i nowy "Asteriks i Obeliks". Co jeszcze warto obejrzeć?

W naszym nieprzewidywalnym świecie są rzeczy, które się nigdy nie zmieniają – jak na przykład przyjaźń Asteriksa i Obeliksa oraz fakt, że kolejny film o ich przygodach to niezawodna rozrywka. Po wielu zrealizowanych z sukcesem misjach duet pociesznych Galów wyrusza do Chin, by tam na życzenie księżniczki Sass-Yi uratować uwięzioną Cesarzową. Ich śladem podąża żądny sławy i bogactwa Juliusz Cezar ( Vincent Cassel !), który planuje przy okazji podbić orientalną krainę. A wiedzcie, że nie odbędzie się to bez komicznych i spektakularnych mordobić, ciętych pyskówek i slapstickowych przygód, czyli dokładnie tego, z czym Asteriks i Obelisk kojarzą nam się od lat. Reżyserujący film Guillaume Canet zadbał, by widzowie dostali dokładnie to, czego się spodziewają, i brzmi to jak najlepsza obietnica.