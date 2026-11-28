Mehdi Mahmoudian, współscenarzysta filmu "To był zwykły przypadek", znów ma problemy z prawem. Jak donoszą media, Mahmoudian został w środę wyprowadzony przez siły porządkowe ze swojego domu w Teheranie i aresztowany.
Iran walczy z wrogami reżimu Mehdi Mahmoudian
to znany irański aktywista, który w ostatnim czasie skupił się na wspieraniu osób uczestniczących w antyrządowych protestach z 2022 roku. Wielu z nich zostało aresztowanych, niektórzy z nich skazani na karę śmierci.
W środę Mahmoudian
na Telegramie poinformował, że dwóch uczestników protestów z 2022 roku może wkrótce stracić życie w egzekucjach przeprowadzonych przez władze irańskie. Jak wynika z relacji przekazanych zachodnim mediom, wkrótce potem Mahmoudian
został aresztowany, a jego sprzęt elektroniczny skonfiskowany. Miał również zostać pobity.
Mężczyźnie już postawiono zarzuty. Oskarżony jest o działalność na szkodę ojczyzny i szerzenie dezinformacji.
Nie jest to pierwsze w tym roku aresztowanie Mahmoudiana
. Współscenarzysta nagrodzonego Złotą Palmą filmu "To był zwykły przypadek
" trafił za kratki już w lutym. Wtedy również powodem była jego działalność na rzecz wspierania osób poszkodowanych przez represje rządowe. Wówczas oficjalne oświadczenie wydał Jafar Panahi
, reżyser "To był zwykły przypadek
". Wspominał w nim, jak spotkał Mahmoudiana
w więzieniu, a także o tym, jak pomocny okazał się on w trakcie prac nad filmem:
Pamiętam, jak podczas kręcenia filmu "To był zwykły przypadek" pracowaliśmy nad 13-minutowym ujęciem, w którym przesłuchiwany zostaje na całą noc przywiązany do drzewa, ale nie wyszło ono najlepiej. Następnej nocy zaprosiłem na plan Mehdiego, aby wspomógł mnie swoją wiedzą o przesłuchujących i zwrócił uwagę na drobne szczegóły, które musieliśmy dobrze uchwycić. Tej nocy, z pomocą Mehdiego, w końcu udało nam się zrealizować to ujęcie.
Zwiastun filmu "To był zwykły przypadek"