Współtwórca "Dojrzewania" alarmuje, że niektórzy scenarzyści "używają AI, żeby oszukiwać"

Jack Thorne, jeden z najbardziej cenionych brytyjskich scenarzystów (współtwórca m.in. "Dojrzewania"), ostrzega przed wykorzystywaniem sztucznej inteligencji w branży filmowej i telewizyjnej. Twierdzi ponadto, że niektórzy scenarzyści używają AI, aby oszukiwać swoich pracodawców i innych twórców.
Jack Thorne komentuje korzystanie ze sztucznej inteligencji Thorne
mówił o tym podczas przemówienia przygotowanego w imieniu Writers' Guild of Great Britain. Jak przyznał, rozmawiał z przedstawicielami studiów i producentami o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji, a także słyszał od zaprzyjaźnionych scenarzystów o przypadkach korzystania z niej w celu "oszukiwania".
Scenarzysta zaznaczył przy tym, że nie sprzeciwia się każdemu wykorzystaniu AI. Nie mówię tutaj o używaniu AI do pomocy: do dyskusji, sprawdzania błędów ortograficznych czy pomocy przy układzie tekstu. Mówię o wykorzystywaniu AI jako zastępstwa dla wysiłku, jako zastępstwa dla samego pisania. Używanie promptów zamiast pisania słów po prostu nie jest pisaniem. Jego zdaniem branża powinna zdecydowanie reagować na przypadki przedstawiania wygenerowanych przez AI materiałów jako własnej pracy
. Thorne
uważa, że takie działanie powinno być niezgodne z prawem.
Autor "Dojrzewania
" podał teoretyczny przykład scenarzysty, który po przedstawieniu Netfliksowi pomysłu na serial otrzymuje zlecenie napisania scenariusza, a następnie tworzy go przy pomocy AI bez poinformowania o tym platformy. Według Thorne'a
Netflix powinien mieć w takiej sytuacji prawo pozwać autora. Scenarzysta chce również, aby sama branża wprowadziła sankcje za przypisywanie sobie autorstwa tekstów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Apeluje między innymi do BBC i Channel 4, aby reagowały na takie przypadki. Thorne
krytycznie wypowiedział się także na temat polityki brytyjskiego rządu dotyczącej AI. Jego zdaniem potrzebny jest organ, który monitorowałby rozwój sztucznej inteligencji i w razie potrzeby sugerował rządowi interwencję na rynku. Scenarzysta uważa ponadto, że firmy technologiczne powinny zostać zobowiązane do ujawniania danych wykorzystywanych do trenowania ich modeli AI. Rzecznik brytyjskiego rządu odpowiedział, że przepisy dotyczące praw autorskich powinny jednocześnie chronić pozycję Wielkiej Brytanii jako ważnego kraju dla sektora kreatywnego i pozwalać wykorzystywać potencjał sztucznej inteligencji. Rząd deklaruje prace nad rozwiązaniami, które mają umożliwić rozwój zarówno branży kreatywnej, jak i technologicznej.
"Dojrzewanie" - zwiastun