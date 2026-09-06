Newsy Gry Współtwórcy "Wiedźmina 3" świętują hit. "The Blood of Dawnwalker" z milionem sprzedanych kopii
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Współtwórcy "Wiedźmina 3" świętują hit. "The Blood of Dawnwalker" z milionem sprzedanych kopii

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https://www.filmweb.pl/news/Wsp%C3%B3%C5%82tw%C3%B3rcy+%22Wied%C5%BAmina+3%22+%C5%9Bwi%C4%99tuj%C4%85+hit.+%22The+Blood+of+Dawnwalker%22+z+milionem+sprzedanych+kopii-168457
Współtwórcy &quot;Wiedźmina 3&quot; świętują hit. &quot;The Blood of Dawnwalker&quot; z milionem sprzedanych kopii
Rebel Wolves ma powody do zadowolenia. Gra "The Blood of Dawnwalker", która trafiła na rynek 3 września, właśnie pokonała pierwszy ważny sprzedażowy kamień milowy.

Milion graczy "The Blood of Dawnwalker"

Jak pochwalili się w mediach społecznościowych twórcy "The Blood of Dawnwalker", gra osiągnęła już poziom miliona sprzedanych egzemplarzy.


XIV-wieczna Europa. Królestwa spływają krwią niezliczonych konfliktów, po ocalałych zaś swoje trupie palce wyciąga czarna śmierć. Cały rodzaj ludzki przeżywa chwilę słabości - a one tylko na to czekały. Wampiry wykorzystują okazję i wychodzą spośród cieni, by odebrać to, co było im należne od wieków: wolność, a także wynikającą z niej władzę - prowadząc pod swoimi sztandarami inne stworzenia nocy. Legendy przeradzają się w rzeczywistość, a historia, jaką znamy, już nigdy nie będzie taka sama.

Grasz jako Coen, młodzieniec przemieniony w Dawnwalkera, który skazany jest, by po wsze czasy stąpać po cienkiej linii oddzielającej świat za dnia od królestwa nocy. Walcz o swoje człowieczeństwo i wykorzystaj przeklęte moce, by uratować rodzinę. Niezależnie od podejmowanych wyborów staniesz przed pytaniem: czy twoja dusza warta jest życia tych, których kochasz?

Zwiastun gry "The Blood of Dawnwalker"




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