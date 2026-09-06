Współtwórcy "Wiedźmina 3" świętują hit. "The Blood of Dawnwalker" z milionem sprzedanych kopii

Thank you for playing, sharing, supporting, and being part of the community! pic.twitter.com/9fNqO8gNGB — Dawnwalker (@DawnwalkerGame) September 5, 2026

Zwiastun gry "The Blood of Dawnwalker"

Milion graczy "The Blood of Dawnwalker"Jak pochwalili się w mediach społecznościowych twórcyXIV-wieczna Europa. Królestwa spływają krwią niezliczonych konfliktów, po ocalałych zaś swoje trupie palce wyciąga czarna śmierć. Cały rodzaj ludzki przeżywa chwilę słabości - a one tylko na to czekały. Wampiry wykorzystują okazję i wychodzą spośród cieni, by odebrać to, co było im należne od wieków: wolność, a także wynikającą z niej władzę - prowadząc pod swoimi sztandarami inne stworzenia nocy. Legendy przeradzają się w rzeczywistość, a historia, jaką znamy, już nigdy nie będzie taka sama.Grasz jako Coen, młodzieniec przemieniony w Dawnwalkera, który skazany jest, by po wsze czasy stąpać po cienkiej linii oddzielającej świat za dnia od królestwa nocy. Walcz o swoje człowieczeństwo i wykorzystaj przeklęte moce, by uratować rodzinę. Niezależnie od podejmowanych wyborów staniesz przed pytaniem: czy twoja dusza warta jest życia tych, których kochasz?