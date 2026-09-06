Współtwórcy "Wiedźmina 3" świętują hit. "The Blood of Dawnwalker" z milionem sprzedanych kopii

Rebel Wolves ma powody do zadowolenia. Gra "The Blood of Dawnwalker", która trafiła na rynek 3 września, właśnie pokonała pierwszy ważny sprzedażowy kamień milowy.
Milion graczy "The Blood of Dawnwalker"
Jak pochwalili się w mediach społecznościowych twórcy "The Blood of Dawnwalker", gra osiągnęła już poziom miliona sprzedanych egzemplarzy.
XIV-wieczna Europa. Królestwa spływają krwią niezliczonych konfliktów, po ocalałych zaś swoje trupie palce wyciąga czarna śmierć. Cały rodzaj ludzki przeżywa chwilę słabości - a one tylko na to czekały. Wampiry wykorzystują okazję i wychodzą spośród cieni, by odebrać to, co było im należne od wieków: wolność, a także wynikającą z niej władzę - prowadząc pod swoimi sztandarami inne stworzenia nocy. Legendy przeradzają się w rzeczywistość, a historia, jaką znamy, już nigdy nie będzie taka sama.
Grasz jako Coen, młodzieniec przemieniony w Dawnwalkera, który skazany jest, by po wsze czasy stąpać po cienkiej linii oddzielającej świat za dnia od królestwa nocy. Walcz o swoje człowieczeństwo i wykorzystaj przeklęte moce, by uratować rodzinę. Niezależnie od podejmowanych wyborów staniesz przed pytaniem: czy twoja dusza warta jest życia tych, których kochasz?
Zwiastun gry "The Blood of Dawnwalker"